A Camilo casi lo sacan de su propio concierto: así fue el momento que le provocó "mucho miedo"

A finales de mayo de 2022, Camilo inició su más reciente gira musical ‘De adentro pa fuera’, tour en el que su hija Índigo se estrenó como viajera internacional.

En esta serie de conciertos, el cantante de ‘Pegao’ ha vivido peculiares momentos en el escenario, como cuando “aceptó” que una de sus fans fuera niñera de su nena o su más reciente accidente en donde casi se “arranca un dedo”.

El desliz que tuvo con su dedo ensangrentado lo vivió durante su concierto en Orlando, Florida el 18 de septiembre de este año, mismo evento en donde casi lo sacan del recinto. Te contamos.

Camilo contó la vez que casi lo sacan de su propio concierto



El cantante colombiano vivió un momento de “mucho miedo” antes de presentarse ante miles de sus fans en la arena de Amway Center, en Orlando Florida, según lo contó en un video publicado en su cuenta de TikTok.

Bajo la leyenda “Storytime de cuando casi me botan de mi propio concierto”, Camilo narró la experiencia que tuvo con un guardia de seguridad del Amway Center.

“Voy caminando hacia el camerino y me para alguien de seguridad, de acá de Orlando”.



El guardia le pidió que le mostrara el gafete que normalmente autoriza a las personas a estar en el backstage de este recinto. Sin embargo, el cantante no lo portaba.

“Le digo ‘No tengo’. Y me dice ‘¿por qué no tienes? No puedes estar acá”.



Camilo intentó explicarle que él era el cantante del concierto de esa noche. Sin embargo, el guardia de seguridad no le creyó y lo intentó sacar.

“Le digo, ‘Yo soy Camilo, el que va a cantar”.

Afortunadamente, antes de que el guardia pudiera realmente escoltarlo y sacarlo del Amway Center, alguien del equipo de Camilo logró rescatarlo y aclarar la situación.

Al final de su video, el cantante de 28 años advirtió que en su primer encuentro con este miembro de la seguridad, “el señor no era de ‘La Tribu’ (nombre que recibe su base de fans). Sin embargo, reveló que ya es parte de sus seguidores con un breve momento de ambos frente a la cámara.

Al final de clip, Camilo le regala una enorme carcajada a la cámara con la que demuestra que el miedo que sintió en un inició quedó en el pasado.



El ‘storytime’ de esta aventura del colombiano fue bien recibido por sus seguidores. Por ejemplo, cientos de usuarios de TikTok coincidieron que Camilo tiene la habilidad de hacer de un mal trago en algo ameno.

“Conviertes los momentos incómodos en gracia Champion (campeón)”, escribió un usuario, cuyo comentario recibió más de 200 likes.

Otros más destacaron que la experiencia de Camilo les recordó una situación similar que vive Miley Stewart en la película de ‘Hanna Montana’, algo con lo que Camilo coincidió totalmente.

Algunos más aplaudieron el trabajo del señor. “Bien hecho por el señor esa es una buena seguridad”, escribió un internauta que recibió más de 300 ‘Me gusta’ en su comentario; mientras que otros señalaron que el guardia no tenía idea de a quién debía cuidar.