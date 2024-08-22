Lifestyle
Salud de la mujer

¿Dolor de senos? Estas podrían ser las razones

El dolor en los senos es una molestia bastante común en las mujeres. Sin embargo, al experimentarlo, la mayoría piensa que es una señal de cáncer de mama, aunque es más probable que el motivo sea otro, ya que no suele ser un síntoma común de la enfermedad.

newsport.jpg
Por:
Redacción Univision Noticias digital.
Video Cáncer de mama: ¿Realizar tu mastografía a los 35?

Presta atención a algunas razones perfectamente naturales por las que puedes estar experimentando dolor en las mamas.

El período está por llegar

Justo antes del período, es normal sentir dolor en los senos, sensibilidad e hinchazón. Esto se debe al cambio hormonal en los días previos al ciclo menstrual y al aumento de estrógeno.

Si bien es perfectamente normal y muchas mujeres lo experimentan, a veces cuando el dolor o el engrosamiento es excesivo, puede deberse a una enfermedad fibroquística de las mamas que es completamente benigna. Los síntomas suelen ocurrir antes del período, pero también pueden extenderse durante el período.

Imagen Shutterstock

Te ejercitas con demasiada intensidad

Según los expertos, el ejercicio también puede causar dolor en los senos. Si has estado realizando actividad física que ejerce presión sobre el pecho, hombros o músculos pectorales, como levantar objetos pesados o hacer lagartijas, puede ser un dolor muscular.

Sin embargo, las mamas no tienen músculo, pero rebotar y hacer ejercicio sin el sostén correcto ejerce presión sobre los ligamentos de las mamas, provocando dolor. La clave para solucionar este problema es usar un sostén deportivo bien ajustado, que puede reducir o incluso eliminar el dolor.

Imagen iStock

Estás cerca de la menopausia

Las mujeres también pueden experimentar dolor en los senos al llegar a la menopausia, debido a que se trata de una transición de cambios hormonales que pueden afectar a los senos.

Según los especialistas, las mujeres que realizan terapias de reemplazo hormonal, para reducir la incomodidad causada por la disminución de las hormonas, a menudo tienen senos adoloridos, pero se trata de un dolor cíclico.

Imagen thinkstock

Estás usando el sostén equivocado

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Portsmouth, el 80 % de las mujeres usan el tamaño de sujetador incorrecto (la gran mayoría usa una copa demasiado pequeña y la minoría una copa muy grande).

Si el sujetador se siente incómodo y doloroso, las tiras se deslizan o se cavan en los hombros o los pechos sobresalen, es señal de que el tamaño del sostén no es el adecuado.

Imagen shutterstock

Tienes una infección

La infección de mama suele afectar con más frecuencia a mujeres de entre 18 a 50 años. Ocurren en las mujeres que están amamantando pero también pueden ocurrir de forma espontánea.

Sus primeros síntomas son dolor, enrojecimiento, sensibilidad e hinchazón y también puede sentirse como una gripe. Afortunadamente, es una infección que puede tratarse con antibióticos pero siempre hay que consultar al médico.

Imagen Shutterstock

Sufres de estrés

El estrés y la ansiedad están muy relacionados con los problemas de salud y también con el dolor en los senos. Esto se debe a que el estrés emocional puede afectar las hormonas, sin importar el ciclo en el que se encuentre.

Los dolores de senos pueden deberse a diferentes factores, si estás preocupada por tu dolor o no es habitual, visita a tu ginecólogo. Es importante que recuerdes si el dolor es después de haber hecho actividad física, o es a causa del período para tratarlo de la mejor manera.

Sin duda lo primero que pensamos es en el cáncer de mama pero los factores pueden ser otros completamente diferentes. Sin embargo, no dejes de hacerte el autoexamen mamario y la mamografía anual correspondiente para evitar la aparición de esta enfermedad.

