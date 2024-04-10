Hoy es el Día Internacional del Rosa: Descubre el origen y significado detrás de esta fecha contra el acoso

El segundo miércoles del mes de abril se celebra anualmente el Día Internacional del Rosa. Es seguro que pienses que se trata de otro día más que alaba la feminidad, el color tendencia para la moda coquette o tu tono favorito, lo cierto es que tiene un trasfondo mucho más activista de lo que imaginas. Aquí te explicamos todo lo que debes saber sobre el origen de esta fecha y cómo puedes unirte a esta noble causa.

¿Qué es el Día Internacional del Rosa?

Es una iniciativa global que se conmemora, cada año, el segundo miércoles de abril con el objetivo de combatir el acoso, la discriminación y la violencia contra la comunidad LGBTQQIP2SA + (Lesbiana, gay, bisexual, transexual, queer, intersexual, pansexual, de dos espíritus, asexual y aliado).

Conoce su origen

Fue en 2007 cuando se registró el primer Pink Day (Día del Rosa) de la historia, cuando dos estudiantes de Nueva Escocia, Canadá, fueron testigos de cómo un estudiante de la comunidad LGBTQQIP2SA + era acosado y violentado por el simple hecho de llevar una camisa rosa.

Ambos, además de intervenir, pensaron en qué hacer para prevenir el acoso homofóbico y transfóbico dentro de su escuela. Así decidieron comprar camisas rosas y usarlas. Con su iniciativa lograron que casi todos en el plantel llegaran vestidos de rosa. La escuela los escuchó y comenzó a trabajar en programas de prevención contra el acoso o bullying, cuidando así el bienestar de todos sus alumnos.

Los actos de estos dos jóvenes inspiraron al Centro Canadiense para el Género y la Diversidad Sexual, quienes fundaron el Día Internacional del Rosa. La organización ofrece recursos educativos para lograr que las escuelas sean un lugar seguro para todos.

Alarmantes cifras de acoso en escuelas de Estados Unidos

The Trevor Project, organización sin fines de lucro que ayuda a prevenir crisis y suicidios entre jóvenes de la comunidad, señaló en su reporte “Riesgo de acoso y suicidio entre la juventud LGBTQ” que al menos un 52% de los alumnos matriculados en escuela intermedia o secundaria han sufrido bullying, ya sea en persona o vía electrónica.

De ellos, uno de cada tres señaló que fue a cosado de camino a su escuela, dentro del plantel, en una fiesta o en el trabajo. Los jóvenes restantes afirmaron que recibieron cyberbulling.

Los estudiantes que participaron en el estudio señalaron que tuvieron tres veces más probabilidades de acabar con su vida en el último año.

Como ves, la conmemoración de este día es importante para el bienestar de los jóvenes de todo el mundo, sin importar su orientación sexual. Es el momento perfecto para educar a las nuevas generaciones y no repetir la historia.

Ponte la camiseta rosa y alza la voz para que juntos creemos un mundo más inclusivo y diverso.