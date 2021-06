Cómo empacar (todo) en un 'carry-on' para.... ¡volver a viajar! | La Insider

No 1. El carry-on

La experiencia ha demostrado que Away son las favoritas de las bloggeras pero es recomendable tener variedad dependiendo de lo que permita llevar la línea aérea. Puedes meter ahí la computadora para no cargarla y de preferencia elige un color llamativo (no negro) o pon identificador para no volverte loca buscándola. A nadie le gusta quedarse más tiempo del necesario en la banda de equipaje.