Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en una fecha espejo, ¿esto afectará su felicidad?

Christian Nodal y Ángela Aguilar sorprendieron a más de uno al casarse en México en una ceremonia íntima. Si bien la pareja no ha dado muchos detalles sobre su enlace, poco a poco se han ido revelando datos como el lugar donde se dieron el “sí” (y su posible relación con Belinda), los dos vestidos de novia que lució la joven de 20 años o quiénes fueron los testigos del enlace.

Ahora, la atención se centra en otro detalle, que podría ocultar cierto misticismo de los ahora marido y mujer.

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en una fecha espejo

Si bien, inicialmente, la pareja buscó llevar su boda con total secretismo, una vez que se realizó, se pronunciaron al respecto a su manera. En sus respectivos perfiles de Instagram, colgaron un par de fotos de su unión, debajo de las cuales se limitaron a escribir “24.7.24”, es decir, el día de su unión.

Lo que llama la atención de esta fecha es que es una de las llamadas ‘espejo’, es decir, conformada por dos pares de números iguales, 24 y 24. Si bien, en su caso el 7 está a la mitad.

Christian Nodal y Ángela Aguilar Imagen @nodal / Instagram

¿Qué significa la fecha espejo?

Algunas creencias, como la astrología, angelología y numerología, asignan significados especiales a los números. Estos se serían aún más relevantes si se encuentran de manera más azarosa en el día a día, por ejemplo, si uno mira el reloj a las 11:11, 01:01, 17:17, etc. Lo mismo sucede con los días del calendario: si una fecha repite dos dígitos iguales de manera consecutiva, se dice que es espejo.

Belinda manda mensaje el día que Nodal se casó con Ángela Aguilar. Imagen Belinda/Instagram



Algunas interpretaciones sobre el significado mágico del número 24 señalan que los ángeles iluminan a una persona o sus relaciones personales, de manera tal que algunos conflictos se pueden resolver.

También se dice que representa que una persona está rodeada de varios ángeles, que ofrecen su guía para mantener el optimismo sin importar las adversidades del momento.

Pepe Aguilar publica primeras fotos oficiales de la boda de Ángela Aguilar y Nodal. Imagen Pepe Aguilar/Instagram



De acuerdo con ‘El Heraldo’ la fecha espejo 24:24 se rige por los pilares de “conexión espiritual, mentalidad positiva, relaciones saludables y tiempo divino”, lo que podría influir en el futuro de la pareja.

¿Conocías las fechas espejo?