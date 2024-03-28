Estrógenos bajos en mujeres: Guía de consejos para reconocer los síntomas y recuperar tu salud

Los estrógenos son hormonas importantes para el cuerpo de una mujer. Son las encargadas de controlar el ciclo menstrual, también afectan tu estado de ánimo y protegen tus huesos. Sin embargo, cuando los niveles de estas bajan, pueden surgir algunos problemas en tu salud.

Si aún no sabes cómo reconocer los síntomas que provocan los estrógenos bajos en tu cuerpo y qué puedes hacer para nivelarlos naturalmente, aquí te lo contamos.

¿Qué son los estrógenos y para qué sirven?

Concretamente, son hormonas sexuales femeninas que se producen en los ovarios. Son las encargadas de regular tu ciclo menstrual, por tanto, son importantes para las etapas del desarrollo y bienestar sexual como la pubertad, menstruación, embarazo y menopausia.

¿Cuándo y por qué comienzan a disminuir?

Y es en esta última etapa cuando los niveles de estrógeno en mujeres comienzan a descender. La transición hacia la menopausia, generalmente, ocurre entre los 45 y 55 años.

Este descenso gradual es normal y una parte natural del envejecimiento. Se debe al agotamiento de los folículos ováricos, que son responsables de producir estrógeno en los ovarios.

Sin embargo, en ocasiones no solo son consecuencia de la menopausia, también sucede si te han extirpado los ovarios, has tenido tratamientos médicos como radioterapia o quimioterapia, y trastornos hormonales como el síndrome de ovario poliquístico (SOP).

Otras causas de estrógenos bajos en mujeres pueden ser: realizar ejercicio en exceso o sufrir de trastornos alimenticios.

Estrógenos bajos en mujeres: Síntomas

Sofocos

Sequedad vaginal

Cambios en el estado de ánimo

Insomnio

Pérdida de densidad ósea

Consejos para nivelar tus niveles de estrógeno naturalmente

Debes saber que para mantener un equilibrio en tus hormonas tienes que ajustar algunos hábitos. Aquí hay algunos cambios de estilo de vida que puedes considerar:

1. Dieta balanceada: Dales prioridad a los alimentos ricos en calcio y vitamina D para fortalecer tus huesos, como productos lácteos bajos en grasa, pescado con huesos blandos y vegetales de hojas verdes.

2. Ejercicio regular: Mantenerte activa te ayudará a reducir el riesgo de pérdida ósea y mejorar tu estado de ánimo. Camina, nada, haz yoga o levanta pesas en tu rutina diaria.



3. Controla el estrés: Busca técnicas de manejo del estrés como la meditación, respiración profunda o el yoga para reducir la ansiedad y mejorar tu bienestar emocional.

4. Descansa: Duerme lo suficiente para que tu cuerpo se recupere. Establece una rutina de sueño regular y crea un ambiente propicio para el descanso en tu dormitorio.

5. Evita el tabaco y el alcohol: Fumar y beber en exceso pueden empeorar los síntomas de la menopausia y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas.

6. Mantén un seguimiento médico: Programa chequeos regulares con tu médico para monitorear tus niveles hormonales y discutir cualquier preocupación o síntoma que puedas experimentar.

Además de asistir a tus chequeos médicos, al seguir una dieta saludable y aplicar estos cambios de hábitos en tu vida, estamos seguras de que mejorarás tu calidad de vida.

