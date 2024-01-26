5 tips para conseguir senos más grandes y firmes de forma natural: Aumenta de talla sin cirugías

Lo más importante es amarnos tal cual somos, pero no hay nada de malo en querer mejorar nuestra apariencia. Si lo que quieres es tener senos más grandes y firmes no es necesario que acudas con un médico.

Puedes seguir estos consejos de belleza para tener el escote que deseas y todo esto sin someternos a costosas cirugías. Se trata de aprovechar al máximo el potencial natural de nuestro cuerpo y con estos trucos podrás lograrlo.

¿Cómo aumentar tus pechos de forma natural? 5 consejos para aumentar tu talla sin cirugía

1. Haz ejercicio

Hacer ejercicios que fortalezcan los pectorales, los músculos que están debajo de los senos, puede dar la ilusión de que tienes un escote más grande de lo que realmente es. Puedes hacer flexiones, abdominales o usar pesas para fortalecer esa parte del cuerpo.

Este método requiere de tiempo y esfuerzo, pero puede ayudarte a dar la ilusión de que tienes senos más grandes y, a la vez, estarás cuidando tu salud.

Si apenas estás comenzando en esto de ejercitarte, te dejamos una rutina que además de ayudarte a aumentar el tamaño de tus senos también fortalecera otros músculos de la parte superior de tu cuerpo:

Video Fortalece tu tren superior con esta rutina exprés de 16 minutos

2. Sube de peso

No recomendamos que sacrifiques tu salud por algo estético, pero subir un poco de peso hace que tus senos aumenten en tamaño debido a la grasa que acumula junto con el resto de tu cuerpo. Es una buena idea y algo para motivarte si necesitas hacer una dieta para aumentar tu peso, pero para el resto no es la mejor idea.

3. Cambia tu dieta

Para un aumento de senos natural comer alimentos ricos en estrógeno, las hormonas responsables del crecimiento de los pechos entre otras cosas, puede ayudarte a conseguir tu objetivo. Algunos de los productos recomendados son:

Frijoles rojos

Lácteos, como queso y yogurt

Semillas de fenogreco

Especias como clavo de olor, orégano y salvia

Manzanas, cerezas y ciruelas

Remolachas, zanahorias y pepinos

Granos como arroz, cebada o trigo

4. Usa un sostén de tu talla

Aunque no lo creas, puede que no estés usando el talle de sostén que necesitas. Usar uno más chico hace que tus senos se vean más pequeños y uno muy grande también, por eso es mejor que busques uno que te quede a la perfección.

Para eso es mejor que no te concentres en el tamaño de la copa, sino en las medidas de tu espalda y te pruebes muchos modelos, eventualmente encontrarás el mejor para ti.



Una vez que tengas el sostén perfecto, puedes optar por una versión con push up para levantar tus senos y dar la apariencia de que son más grandes.

Video ¿Cuál es la mejor forma de organizar los brasieres?: Ideas efectivas para no maltratarlos

5. Cuida tu postura

Espalda recta, hombros hacia atrás, esa es la manera más sencilla de aparentar tener senos más grandes. Cuando nos encorvamos nuestro pecho se encoge y los senos parecen más pequeños.

Es importante que evites las cremas y los productos que prometen darte senos más grandes de forma mágica. También hay mujeres que deciden tomar pastillas anticonceptivas para aumentar el tamaño de su escote, pero esta no es una opción saludable.

Lo mejor es optar por alternativas naturales para realzar tu cuerpo. Hacer ejercicio, tener una dieta buena y corregir tu postura son cosas que pueden dar la apariencia de que tienes pechos grandes y también beneficiar tu salud.