13 remedios y recetas de mascarillas naturales para tener un rostro de impacto

Cuando se trata de cuidar la piel de tu cara debes ser muy precavida. Algunos productos disponibles en el mercado pueden resecar tu cutis y hacer que aparezcan líneas de expresión y arrugas prematuras. Lo mejor es recurrir a los ingredientes naturales. Te compartimos los mejores remedios y recetas naturales para cuidar la piel del rostro que puedes hacer en casa.

13 remedios y recetas naturales de mascarillas caseras para cuidar la piel del rostro

#1 Mascarilla de avena y yogur

Sirve para limpiar la piel y evitar que aparezcan los odiosos puntos negros, así que necesitas hacértela ¡ya! Mezcla una cucharada de avena molida, una cucharada de yogur natural y cinco gotas de miel de abeja. Te van a dar ganas de comértela, pero mejor úntatela en el cutis y deja actuar por 10 minutos.

#2 Azúcar limpiadora

Un vez por semana vale la pena exfoliar la piel de tu rostro para retirar las células muertas que se quedan ahí. Te recomendamos hacerlo mezclando dos cucharadas de azúcar refinada y seis cucharadas de agua. Haz una pastita y cuida que el azúcar se disuelva bien. Luego, pásala por tu cara y enjuaga. ¡Verás como tu piel queda suavecita!

#3 Mascarilla de plátano

Entre los remedios y recetas naturales para el cuidado de la piel del rostro, uno de los más poopulares es hacer una mascarilla casera de plátano. Es buenísima para relajar un cutis cansado. Sus altas cantidades de potasio nutrirán tu piel de una manera que no te imaginas.

¿Cómo hacer una máscarilla de plátano en casa? Licúa la fruta madura, dos cucharadas de miel de abeja y el jugo de media naranja. Deja actuar sobre la piel por 15 minutos y retira con agua fría.

#4 Enjuague de leche de magnesia

Otro ingrediente natural que sirve para que el rostro se mantenga inmaculado es la leche de magnesia. Compra una botella sin sabor y mantenla en el refrigerador. Siempre que puedas, toma un poco de leche en una toallita suave y pásala por todo tu rostro, ayudará a controlar la grasa de tu piel.

#5 Remedio de cebolla y avena

Esta mezcla puede sonar poco apetitosa para tu estómago, pero tu piel sin duda se nutrirá con ella. Sirve para desinflamar y rejuvenecer. Machaca una cebolla blanca y reserva. Luego, mezcla un cuarto de taza de agua hirviendo con un tercio de taza de avena. Integra todo muy bien y úntalo a temperatura ambiente sobre tu rostro.

Deja actuar por 10 minutos y luego enjuaga con agua abundante. Notarás que la grasa de tu piel es menor, aunque el olor de la cebolla puede molestarte un poco.

#6 Pepino

Es común colocar dos rodajas de pepino sobre los ojos para desinflamar las bolsas inferiores. Cuando lo hagas también aprovecha para hacerte una mascarilla casera refrescante. Licúa un pepino sin cáscara con un poquito de agua y coloca esa mezcla sobre tu piel por 20 minutos. Cuando la retires sentirás una frescura más que agradable.

#7 Exfoliante maravilla

Otra receta para exfoliar, además de la del azúcar, es ésta que involucra tres ingredientes sencillos, pero sumamente benéficos para el cutis. Mezcla el jugo de un limón con una cucharada de miel y cuatro hojas de menta machacadas.

Aplica en todo el rostro, deja actuar por 10 minutos y después de enjuagar ponte tu crema hidratante. De preferencia haz todo esto antes de dormir.

#8 Crema de miel de maple

Es difícil creer que un ingrediente tan común sirva para retrasar los signos de la edad como las arrugas y las líneas de expresión, pero la miel de maple es buenísima para esto.

Prepara esta receta rejuvenecedora con una cucharada de leche tibia, una cucharada de miel de maple y tres cucharadas de avena en polvo. Enjuaga después de 15 minutos y repite una vez a la semana.

#9 Cilantro vs el acné

Esta receta te encantará si sufres de problemas de espinillas o estás pasando por la pubertad, ya que los granitos no tardarán en aparecer. Elimínalos con esta mezcla casera de un puño de cilantro picado, media taza de leche deslactosada y una taza de harina de avena.

Deja actuar sobre el cutis por 15 minutos y luego enjuaga con agua tibia. Repite dos veces por semana y en poco tiempo los barritos y el acné se irán de tu vida, ¡y de tu cara!

#10 Agua de papaya

Esta fruta contiene una cantidad de vitaminas y minerales que tu piel va a agradecer muchísimo, sobre todo si buscas que tenga una apariencia más luminosa.

Machaca 1 papaya mediana y luego mézclala con medio vaso de agua y el jugo de un limón. Unta sobre tu carita y deja actuar por 20 minutos. No la uses si tu piel es muy sensible porque el limón puede irritarla.

#11 Mascarilla de aspirina

Este remedio suena un poco extraño, pero en realidad es muy lógico que este ingrediente ayude a desinflamar la piel de tu rostro, ¿no? Mezcla una aspirina machacada con un poquito de leche, la suficiente para formar una pastita. Esparce sobre la piel y evita la zona de los ojos y la boca.

Deja actuar por 15 minutos y después lava con agua tibia. Si al usas con frecuencia, esta mascarilla te ayudará a tener una piel más luminosa y resplandeciente.

#12 Aguacate hidratante

Además de ser delicioso, el aguacate es un ingrediente sumamente nutritivo y benéfico para el cuerpo, tanto por dentro como por fuera.

En cuanto a la salud de la piel, el aguacate puede mantenerla hidratada. Machaca una pieza de esta fruta y ponlo en tu cara por 20 minutos. Después retira con agua fría.

#13 Aceite de oliva ¡milagroso!

Otro ingrediente que la naturaleza nos ha dado para mantenernos sanas y hermosas es el aceite de oliva. Úntalo sobre tu cara y cuello y tendrás una hidratación profunda.

Si lo aplicas en tu rostro por cinco minutos y luego lavas con agua fría, puede ayudarte a retrasar los signos de la edad de una manera súper económica.