Amor y respeto: La importancia de establecer límites en tu relación de pareja

No todos somos iguales y cada uno tenemos nuestras propias necesidades y deseos. No esperes que los límites de tu pareja sean iguales a los tuyos. Algunos ejemplos comunes de límites en una relación incluyen: respetar el espacio personal de cada uno, no invadir la privacidad sin permiso, evitar el uso del lenguaje ofensivo, y establecer límites claros en la intimidad.