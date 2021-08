Cómo viajar sola, sin miedo, y regresar feliz a casa | La Insider

Viajar implica conocer nuevas culturas, así que no te preocupes si no entiendes qué dicen o si no estás familiarizada con algunas de las cosas que hacen. Si prefieres ahorrarte la parte del idioma, viaja a un lugar en el que hablen la misma lengua que tú, o a uno en el que puedas entender algo. Si tu deseo es conocer una cultura radicalmente diferente a la tuya, infórmate. Siempre será importante saber lo básico: sus costumbres al saludar, cómo pedir algo o qué ropa asustar para asistir a determinados lugares. No solo te sentirás más segura, también podrás integrarte mejor a la experiencia.