Ya sabemos qué hizo a Khloé Kardashian perdonar al 'infiel' de Tristan Thompson

La madre primeriza, de 33 años, todavía batalla con la idealizada imagen de familia con la que se había ilusionado y la humillación pública y el dolor que le causaron las infidelidades de Thompson. Fuentes de la cadena E!, donde la han visto crecer a través del programa 'Keeping Up With the Kardashians', afirmaron que "Khloé realmente quiere que (su vida en pareja) funcione, pero no sabe cómo hacerlo".