Ya sabemos por qué Thalía no quiere tener bioserie ( y es por una buena razón 😮)

Thalía ha recibido ofertas de varios productores y escritores para contar sus secretos y triunfos en una bioserie para televisión, sin embargo dijo que no está del todo segura de querer hacerlo: “ Hay muchas propuestas. Desde hace ya tiempo quieren que también de alguna forma yo me involucre en mi historia, fui de las primeras a las que buscaron porque querían saber un poquito y si yo estaba interesada, y la verdad es que yo ahorita 'le saco ( me da miedo), le saco, le saco', así que tal vez más al rato”, reveló en entrevista telefónica a Javier Poza para su programa radiofónico en México.

La cantante mexicana de 46 años de edad no está dispuesta a contar todo: “No sé cariño, no sé, ahí me están convenciendo. Hay muchas cosas que no se saben y las cosas que se saben… oye no… ¡espérate tantito!”.



“ Todos tenemos nuestros trapitos sucios, nuestro lavaderito y nuestro Ajax (jabón en polvo), o sea hay que 'relax', y en el momento que sea necesario es cuando saldrá”, dijo la esposa de Tommy Mottola, quien cree que otra manera para contar sus secretos puede ser a través de la música: “A mí (me gusta) el ejercicio de poner en canciones la vida y experiencias del ser humano, entonces yo creo que esta sería una oportunidad que a través de tu música tengas tanto qué contar”, explicó Thalía.



La cantante, quien está promocionando su más reciente sencillo llamado ‘No me acuerdo’ junto a Natti Natasha, confesó que ve las bioseries que han salido en televisión como la de Jenni Rivera, Joan Sebastián y ahora la de Luis Miguel: “Me interesan porque me gusta la idea de lo que está pasando con Mickey, que es como revive de su música para estas nuevas generaciones y eso me gusta porque es como que te reencuentras con una generación millennial y se me hace un rollo bien padre, me gusta”, y aseguró que gracias a este fenómeno la música romántica tiene un nuevo auge, lo cual piensa aprovechar para lanzar su disco completo a final de año.