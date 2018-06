Una de las Kardashians quiere dejar de serlo (y no te imaginas quién es)

El reality show más polémico es 'Keeping Up With The Kardashians', que nos presentó a la familia mediática más explosiva que hayamos visto antes: encabezadas por Kim , las hermanas Kardashian-Jenner han dado la vuelta al mundo. Aunque ser una Kardashian tiene sus también sus desventajas, como han dejado entrever en el nuevo avance que anticipa el estreno de la temporada 15, que llega a la pantalla chica este verano.