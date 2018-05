Un minuto agónico y mortal: el accidente 'imposible' que mató a Anton Yelchin

En búsqueda de un sueño

Yelchin nació el 23 de marzo de 1989 en San Petersburgo, Rusia (todavía en ese entonces llamada Leningrado). Sus padres, Irina y Viktor , eran patinadores artísticos y auténticos ídolos en la entonces Unión Soviética. Sin embargo, y pese a su fama, la familia sufría opresión, era objeto de discriminación por ser judíos y estaba bajo constante vigilancia por parte de la KGB. Esto lo reveló Yelchin en una entrevista con The Daily Beast en 2011. Esta fue la razón por la que cuando él tenía 6 meses, emigraron a Estados Unidos como refugiados .

A los 10 años debutó como actor en un episodio de 'ER', aunque s primer papel importante fue al lado de Anthony Hopkins en 'Hearts in Atlantis' estrenada en 2001.

Un detalle de la vida de Anton, que no se supo hasta después de su muerte cuando sus padres crearon una fundación en su nombre , fue que nació con fibrosis quística . La fundación, de la que su amiga Zoe Saldaña es miembro, se creó para apoyar a jóvenes con este padecimiento genético que afecta a las mucosas en los pulmones y tubo digestivo, principalmente.

Desperfecto fatal

La compañía dijo que mejoraría "los avisos" y el sistema de transmisión en los vehículos afectados para "automáticamente prevenir que los vehículos se desplacen, bajo determinadas circunstancias, incluso si el conductor no selecciona la posición de aparcamiento".

En un parpadeo

Las reacciones de quienes lo conocieron y trabajaron con él no se hicieron esperar: "Era un alma rara y hermosa con una imparable pasión por la vida", dijo Jodie Foster, que lo dirigió en ' The Beaver', al diario inglés The Guardian. "Era a partes iguales un pensador serio y el hermano pequeño más divertido que se podría desear".