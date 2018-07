Demi Lovato es hospitalizada: lo que sabemos de la situación de la cantante de 'Sober'

De acuerdo con People, la artista fue "revivida" en su casa con Narcan, un medicamento que se aplica para revertir los efectos de un exceso de consumo de opiodes. Las primeras informaciones sugerían que Lovato habría estado usando heroína, aunque no ha trascendido oficialmente la droga que habría tomado la cantante. Según People no se trataría de heroína.

"A los que nunca me abandonaron, ya hemos transitado esta ruta. Les pido perdón, ya no estoy sobria", dice la letra del tema lanzado en junio en el que pide disculpas a su familia y fans por no cumplir con su promesa.