Tachan de incumplido a Espinoza Paz y él mismo nos revela por qué

Lupe Esparza, vocalista de Bronco , tachó de incumplido a Espinoza Paz y es el mismo cantautor llamado ‘Poeta del pueblo’ quien reveló las razones: “Me dice que hace cinco años le prometí una canción y no se la he dado, pero yo creo que una canción nunca llega tarde. ¡Yo encantado de la vida!, ya tengo la canción que le voy a mandar, se la enviaré en estos días para ver qué le parece”.

Espinoza aseguró que no fue por egoísmo que no haya compartido uno de sus temas con Lupe Esparza , sino que por su apretada agenda de trabajo fue que se le traspapeló ese pendiente: “A mí me gusta hacer música con quien quiera hacer música conmigo, yo creo que la música es para eso, para disfrutarla y para trabajarla, he colaborado con varios compañeros”.

Así que Lupe Esparza y Bronco no serán la excepción, ya que además Espinoza confesó que era ferviente admirador del grupo: “Yo era fan del grupo Bronco: mi madre, mi papá, en casa teníamos sus cassettes. Para mí será un honor darle uno de los temas que tengo ahí, tengo varios y el saludarlo y verlo así tan… tan ranchero, me da mucho gusto”.



Además Espinoza Paz debutó como actor hace unos meses en la novela ‘Hijas de la Luna’ y le gustó tanto que hasta aseguró que podría descansar de los escenarios musicales para actuar más: “Me la pasé muy bien, fui muy feliz grabando. Si me invitan sí voy, yo dije que no quería, pero sí voy. No me tocaron escenas de beso, no es algo que quisiera hacer, pero pues si se tiene que hacer lo hago también”, finalizó.