Rompe el silencio presunto testigo de la golpiza que le propinaron a la actriz Eileen Moreno

Después de discutir con su pareja Eilleen explica que salió del departamento, tras cuatro horas regresó por un bolso donde guardaba su pasaporte: “Me siento en la cama y siento ya la mano de él en mi pelo y me arrastra por el piso, yo empiezo a gritar. Él (Alejandro García) abre el ascensor y me tira, este tipo me manda un golpe a la cara. Sigo gritando. Sigue otro puño y ahí ya no recuerdo cuántas veces me pateó y me pegaba en la cara”. Mientras todo esto ocurría, la actriz explica que Gabriel se encontraba en el apartamento encerrado en un cuarto.