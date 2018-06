El cantautor Bryan Adams finalmente cuenta su verdad sobre el presunto romance con Lady Di

El mayordomo de la fallecida madre de los príncipes William y Harry y una expareja del artista han insinuado públicamente que entre ambos existió una relación que rebasó los límites de la amistad. ¿Cuál es la versión del intérprete de ('Everything I Do) I Do It for You'?