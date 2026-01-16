Música ¿Quién es Daniel Caesar, que estará en Premios JUNO 2026? Cantante recibirá este reconocimiento El cantante será reconocido en el evento que homenajea a figuras de talla internacional; este premio recibirá en 2026

Video 4 famosos centennials que están cambiando al mundo: son cantantes, actores y activistas

El referente del R&R, Daniel Caesar, será reconocido en los Premios JUNO 2026, por su trayectoria que contempla 4 álbumes, aquí te contamos quién es y cuál es el reconocimiento que le otorgarán.

El cantante se presentará en la 55 edición de los Premios JUNO 2026, que se celebrará el domingo 29 de marzo de 2026, en el TD Coliseum de Hamilton. El cantautor canadiense será homenajeado por ser uno de los artistas contemporáneos de Canadá más reconocidos y por poner en lo alto la música proveniente de su país, con sus éxitos ha encabezado listas mundiales.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el premio que recibirá Daniel Caesar?

El músico internacional recibirá el Premio al Logro Internacional, por impulsar la música canadiense a nivel mundial con su cultura, además de que es parte del top mundial con sus temas, tanto en su país como a nivel internacional. Su carrera combina éxito comercial, reconocimiento crítico y una conexión con su audiencia, factores que explican la decisión del comité de los JUNO.

En ese sentido, el también productor se ha consolidado como una de las voces referentes del R&B contemporáneo, con un impacto sostenido en mercados de países como Estados Unidos, Europa y América Latina.

¿Quién es Daniel Caesar?

Daniel Caesar nació en Toronto y durante varios años ha permanecido en la escena internacional con un sonido que fusiona R&B, soul y pop. Su álbum Freudian marcó un antes y un después, debido a que obtuvo el doble platino en Canadá y platino en Estados Unidos, lo cual lo posicionó como una figura central del género.

El salto global llegó con Peaches, colaboración con Justin Bieber, tema que debutó número uno en rankings internacionales y se convirtió en una de las canciones más reproducidas del año de su lanzamiento. Ese éxito amplió su alcance y lo puso como un referente más allá de su país de origen.

Su trabajo más reciente, Son of Spergy, debutó entre los cinco primeros del Billboard 200 y alcanzó el número uno en la lista Billboard R&B Albums, por lo que logró así la posición más alta de su carrera en Estados Unidos. El disco explora la búsqueda de relaciones más sanas y auténticas.