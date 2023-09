Hijo de John Lennon revela que odia una canción popular de Los Beatles por esta triste razón

Los hijos de los famosos pueden entrar en polémica por diversas razones, y en esta ocasión quien está en el ojo del huracán es Julian Lennon, el hijo de mayor de John Lennon.

¿Julian Lennon odia la canción 'Hey Jude' de The Beatles? explicó porque es doloroso escucharla para él

Para muchos The Beatles tiene algunas de las mejores canciones y carreras gracias a dicho músico y Paul McCartney, uno de los principales compositores de la agrupación.

Quien siempre ha estado ligado a la banda es Julian, pues desde la fama de su padre, él automáticamente se volvió una celebridad.

Si bien ha hecho su propio camino como fotógrafo y escritor es inevitable que le hagan preguntas sobre el cuarteto de Liverpool, pero una en específico fue la que llamó más la atención.

El pasado 21 de septiembre, el primogénito de Lennon, participó en un episodio del podcast 'Club Random With Bill Maher' y comentó que estaba pensando en escribir las memorias sobre su vida, a lo cual respondió el entrevistador que podría usar el tema de 'Hey Jude' como gancho, pero él no pareció disfrutar tanto de la escena propuesta.

De acuerdo a sus palabras Julian tiene una relación de "amor-odio" con esa composición por una razón muy específica que no había contado hasta ahora.

"Tengo una relación de amor y odio con eso, debo decir probablemente he escuchado esa canción y escuchado interpretaciones de ella más que la mayoría de las personas vivas. E incluso mis queridos amigos me envían bebés en pañales tocando guitarras y cantando 'Hey Jude', algo que realmente no necesito”.



Continuó diciendo que estaba agradecido por la canción bien intencionada, ya que McCartney la hizo para hacerlo sentir mejor después de que Lennon lo abandonara a él y su mamá Cynthia Lennon para vivir con Yoko Onno, quien al parecer era amante del famoso desde hace tiempo.

"Pero la otra cosa real es que la gente realmente no entiende que es un recordatorio crudo y oscuro de lo que realmente sucedió. El hecho de que papá se fue, se fue, nos dejó a mamá y a mí. Ese fue un punto de cambio total, interrupción total, oscuridad y tristeza total. Quiero decir, solo tenía 3 años, pero reconocí que algo estaba pasando, ¿sabes?".



Un dato interesante de la composición es que originalmente se llamaba 'Hey Jules' y de acuerdo a una entrevista a Paul McCartney en 1997, la hizo para hacerle entender que las cosas no iban a resultar sencillas, pero al final el sol brillaría el sol para todos.

"Empecé con la idea 'Hey Jules', que era Julian, no lo hagas malo, toma una canción triste y hazla mejor. Oye, intenta lidiar con esta cosa terrible. Sabía que no iba a ser fácil para él. Siempre siento pena por los niños divorciados”, fueron sus palabras.



Si bien algunos criticaron a Julian porque es una canción muy hermosa dedicada en su honor, otros defendieron a la celebridad externando que no por ser hijo de John Lennon deba estar obligado que le guste su música, y más si trae recuerdos dolorosos.

¿Qué piensas acerca de la anécdota? Dinos en los comentarios.

Te podría interesar: