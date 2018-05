Tras denunciar amenazas contra sus hijas, ex de Lorenzo Méndez revive su pleito en las redes sociales

No hay paz ni respiro en la guerra entre Claudia Galván y Lorenzo Méndez , que ya alcanza grandes proporciones. De hecho, entre el vocalista de la Banda El Limón y la madre de sus hijas, las cosas parecen no tener posible arreglo.

El sábado 19 de mayo, Claudia vuelve a publicar un comentario, presuntamente firmado por Lorenzo, en el que él podría aludir al que: "No le preocupa mucho que todos se enteren donde trabaja" y al pie, le responde: "Lo que yo hago para vivir no es ilegal y hay cosas más graves que ser bailarina".

Una publicación compartida por Clau (@claudiagalvan7) el May 19, 2018 at 1:46 PDT

También agregó: "Ahí tienen mi respuesta, juzgue quien juzgue no me importa porque sus críticas no pagan mis facturas. Yo no les pido ni un vaso de agua. El que se sienta limpio de culpa que tire la primera piedra. ¡Todos tenemos cola que nos pisen! Muy cristianos según van y tragan santos y salen escupiendo demonios".