Por esta razón Alfredo Adame mandó a la "fregada" a Maca Carriedo: "Tiró un espolonazo y me enchilé"

Dos días después de que Alfredo Adame mandara "a la fregada" a Maca Carriedo, durante la grabación del programa 'D-Generaciones', el actor y la presentadora ofrecieron a Univision Entretenimiento sus versiones encontradas sobre lo ocurrido.

En entrevista telefónica, Alfredo Adame relató que previo a la grabación, tuvo una reunión con la producción, donde le explicaron cuál sería la dinámica del programa, que también conduce Alan Tacher. Recordó que, hasta ese momento, él no había tenido contacto con la presentadora.

Cuando comenzó la grabación, ya junto a Alan Tacher y Maca Carriedo, el actor de 60 años empezó a sentir, de parte de ella, “ como cierto rigor, como cuestionándome, como criticándome, como no sé. De repente, me hacía cuestionamientos o críticas, así, subliminales, debajo del agua y pues no me gustó”.

Alfredo Adame aseguró que le dio a entender a Maca Carriedo que estaba cruzando una línea. “Ella debe de tener antecedentes de que yo soy de mecha corta, que si no me faltas al respeto, que si no me tratas de humillar, no va a pasar nada, todo va a salir muy bien y va a ser un programa de muy alto 'rating'”.

En entrevista por separado, Maca Carriedo lo desmintió, afirmando que " jamás utilizariamos a Adame para subir el 'rating'. Sin duda, no necesitamos al señor para nada especial".

El intérprete de 'Hugo Arteaga' en la serie Por amar sin ley, insistió en que él es una persona “con la que no vas a tener ningún problema, mientras no la denotes, no la ofendas, no la humilles, o trates de humillar o no la estés fregando”. Apuntó que hasta hablaron de su virilidad durante el programa y eso no le molestó, aunque Maca Carriedo dijo que lo consideró ofensivo.

“Él me dijo que era un caballero, mientras hubiera una dama. Luego, nos mostró la foto de su miembro y me dijo que se me hacía agua la boca", denunció la presentadora y Adame no lo negó. Dijo que para él se trató de "un espolonazo para que se estuviera quieta. Como me estaba molestando, le enseñé las fotos del celular”.

Alegó que lo que realmente le molestó fue cuando ella lo cuestionó sobre la relación con sus hijos. “Se metió en el tema de mi hijo Diego. Si tú me preguntas las cosas, yo te las contesto. Pero, si me avientas la pregunta como queriéndome exhibir de que soy un mal padre, que a mi hijo no le hablo y eso, ya no. Ella me tiró un espolonazo, entonces me enchilé (me enojé) y los mandé a la fregada”, admitió.

En ese momento, Alfredo Adame abandonó el foro de grabación “y me alcanzó mi amigo Alan Tacher, habló conmigo y salió la productora asociada. Total, que ya me serenaron y así como se me subió la bilirrubina se me bajó”.

El actor relató que regresó al programa y terminaron de grabarlo con Maca Carriedo presente. “Me despedí de todos, del público que había ahí, del staff, como educado y caballero que soy siempre y me di la vuelta y me salí. Ya de esta niña Maca ni me despedí, ni absolutamente nada”, aceptó.

Maca Carriedo, por su parte, continúa desconcertada. “Él es una persona temperamental. Honestamente, no tengo nada bueno, ni malo, que decir de él”.

Y en términos parecidos se expresó Alfredo Adame de ella. “Yo no tengo nada contra ella, ni si quiera me cae mal, ni nada (...) Yo lo que le digo es que no ande jugando y menos con gente como yo, porque eso lo único que va a crearle es más mala fama, porque ya se sabe que es peleonera”.