Andrea Legarreta "no pudo conmigo", dice Alfredo Adame (el mismo que la insultó en televisión)

Hace 21 años Alfredo Adame y Andrea Legarreta protagonizaron uno de los momentos más bochornosos de la televisión mexicana, cuando el actor (quien actualmente tiene 59 años de edad) y la conductora -que en ese entonces tenía 25 años-, compartían una sección de novelas en la que recreaban algunas escenas; fue durante una de esas emisiones que él se dejó llevar y la llamó “perra” al aire.

Dicho comentario desagradó a Andrea Legarreta, quien durante la transmisión en vivo del programa Hoy se mostró sorprendida por la falta de respeto y, cuando Adame quería hablar, la conductora le contestó con un tajante: “¡Cállate!”, aunque en ese entonces Alfredo aseguró que se trataba de una simple broma.



Los mejores looks otoñales de Andrea Legarreta en 12 fotos Andrea Legarreta es amante de la moda y una de las conductoras más 'fashion' y con mejor gusto para vestir. es amante de la moda y una de las conductoras más 'fashion' y con mejor gusto para vestir. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Un pantalón ajustado tipo piel y este tipo de chaleco le dan un toque clásico y cómodo a la vestimenta de Andrea Legarreta. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Los pantalones con rayas laterales alargan y estilizan muy bien las torneadas piernas de la conductora de HOY. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cómodo y muy femenino, el color azul marino llena de elegancia los looks otoñales y con estos accesorios Andrea le dio un toque espectacular. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Una falda muy coqueta tipo gamuza y su blusa de gasa color hueso, corta al frente y larga de atrás, son una atrevida tendencia. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir La falda negra, corta o larga, es una prenda indispensables para crear diferentes atuendos, lucen ideales con zapatos de tacón. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Alegre y llamativo, el rojo es uno de los colores básicos para lucir en la temporada de otoño. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Las diferentes tonalidades de azul son una de las tendencias favoritas para el otoño-invierno. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Este suéter de color verde olivo abierto de las mangas y la falda de piel negra le dan un toque atrevido al outfit de Andrea. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los vestidos vaporosos con mangas acampanadas y estampado te harán lucir muy a la moda, así como Andrea Legarreta. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir El color negro por naturaleza estiliza la figura y el rojo es un tono con el que nunca pasarás desapercibida. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Las rayas verticales son ideales para crear la ilusión óptica de que eres mucho más alta de lo que realmente eres. Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La combinación de blanco y negro no pasan de moda y aportan mucho estilo a la vestimenta ¿Qué look te gusto más? Foto: Instagram @andrealegarreta | Univision 0 Compartir



El percance ocurrió en 1996, pero 21 años después parece que Alfredo Adame se mantiene férreo en su posición respecto a Andrea Legarreta: “Tengo una virtud, y es que yo le digo sus verdades a las personas, hombres o mujeres. A la que mencionas (Andrea Legarreta), no la conozco y nunca la conocí, no es mi amiga, no es compañera de trabajo y no me interesa, me importa un pepino su vida”, dijo en exclusiva a Univision Entretenimiento.

Alfredo llegó a acusar a Andrea Legarreta de intentar perjudicar su carrera después de lo ocurrido: “Sí, lo intentó, pero a mí ni siquiera me despeinó, conmigo no pudo; hizo muchas cosas muy malas, yo de esa gente prefiero no hablar, para mí es inclusive”.



La huella de Alfredo Adame en las telenovelas Alfredo Adame tuvo su primer encuentro con la televisión en el año 1988, esto como modelo profesional. tuvo su primer encuentro con la televisión en el año 1988, esto como modelo profesional. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir El actor fue modelo de una conocida marca de topa interior, tiempo después el productor Luis de Llano lo invitó a la sección cultural de un programa titulado Videocosmos. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Alfredo Adame rápidamente se colocó como uno de los actores juveniles favoritos del público, actuando con figuras como Eduardo Palomo. rápidamente se colocó como uno de los actores juveniles favoritos del público, actuando con figuras como Eduardo Palomo. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 1991 hizo una participación especial en la telenovela Yo no creo en los hombres, la cual sorprendió a todos por su gran actuación. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir Alfredo llegó en 1991, junto a María Sorté, esto en la telenovela De frente al sol. El primer papel protagónico dellegó en 1991, junto a María Sorté, esto en la telenovela Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Debido al éxito del melodrama De frente al sol, se decidió realizar la segunda parte de la historia, la cual se tituló Más alla del puente, esto en el año 1994. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Bajo un mismo rostro fue el cuarto protagónico de Adame, en el que compartió créditos con Christian Bach y Roberto Blandón. fue el cuarto protagónico de, en el que compartió créditos con Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Christian junto a Humberto Zurita produjeron el melodrama, teniendo como parte del elenco a Magda Gumzán, Ernesto Alonso y Saúl Lisazo, entre otros. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Alfredo Adame en 1990, esto junto a la actriz Gabriela Hassel, quien desde los últimos 9 años no ha realizado alguna participación en telenovelas. La fuerza del amor llegó paraen 1990, esto junto a la actriz, quien desde los últimos 9 años no ha realizado alguna participación en telenovelas. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Retrato de familia fue protagonizada por Helena Rojo y Alfredo Adame, la historia sólo duró 60 capítulos, pero tuvo gran éxito en paises como Estados Unidos, Ecuador y Perú. fue protagonizada por, la historia sólo duró 60 capítulos, pero tuvo gran éxito en paises como Estados Unidos, Ecuador y Perú. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Alfredo Adame hizo una participación especial en la telenovela juvenil DKDA, en donde compartió escenas con Lourdes Mungía. hizo una participación especial en la telenovela juvenil, en donde compartió escenas con Foto: Televisa | Univision 0 Compartir En nombre del amor, esta fue la última telenovela de la actriz Allisson Lozz. En el año 2008 apareció en la telenovela, esta fue la última telenovela de la actriz Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En el 2010 le dio vida al personaje de Honorio Sánchez, esto en la telenovela Cuando me enamoro. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Dos hogares, junto a Anahí y Carlos Ponce. Su primer papel antagónico fue en la telenovela, junto ay Carlos Ponce. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir La Mujer del Vendaval le permitió encarnar a Luciano Casteló, en donde los protagonistas de la historia fueron José Ron y Ariadne Díaz. le permitió encarnar a Luciano Casteló, en donde los protagonistas de la historia fueron Foto: Televisa | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Alfredo Adame participó en la primera temporada de A Que No Me Dejas, su esposa dentro de la telenovela fue la actriz Cecilia Gabriela. participó en la primera temporada de, su esposa dentro de la telenovela fue la actriz Foto: Televisa | Univision 0 Compartir La sombra del pasado interpretó al padre Jerónimo, quien cuidaba del personaje de Aldonza, interpretado por Michelle Renaud. Eninterpretó al padre Jerónimo, quien cuidaba del personaje de Aldonza, interpretado por Foto: Univision.com | Univision 0 Compartir Alfredo tuvo una pequeña participación dentro de Las Amazonas, pero gracias a su personaje es que la historia toma fuerza. tuvo una pequeña participación dentro de, pero gracias a su personaje es que la historia toma fuerza. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir



Uivision Entretenimiento buscó a Andrea Legarreta para comentar al respecto, sin embargo hasta la publicación de esta nota la conductora no respondió.