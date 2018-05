¿No te gustó el vestido de novia de Meghan Markle? A esta famosa tampoco

El vestido de novia de Givenchy que lució Meghan Markle en su unión religiosa con el príncipe Harry el pasado 19 de mayo, no solo fue criticado por expertos en moda pues ahora fue Katy Perry quien se dijo decepcionada del atuendo: “Sinceramente, yo hubiera hecho un par de pruebas más para el vestido , creo que no terminaba de encajarle del todo”, expresó la cantante al portal de noticias ‘Entertainment Tonight’.

Caracterizada por la sinceridad que maneja la intérprete de ‘Swish Swish’, explicó qué fue lo que no le gustó del atuendo: “Nunca voy a decir algo que no piense de verdad. Creo que necesitaba un par de arreglos, pero la quiero igual".

La ahora duquesa de Sussex lució un vestido blanco con líneas clásicas que al parecer le quedaba un poco holgado de la parte superior, las comparaciones con el vestido de novia de Kate Middleton no se hicieron esperar y Katy Perry también opinó al respecto: “Me quedo con Kate, sin duda, Kate gana claramente", aseguró la cantante de pop.

Tras la fuerte crítica, la intérprete californiana también felicitó a los recién casados: “La verdad es que me alegro mucho por ellos, ¿sabes? No los conozco demasiado, pero me parece maravilloso cómo (Meghan) está utilizando todo esto para dar visibilidad a sus esfuerzos humanitarios”.