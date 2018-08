No conviven pero sí atacan: el rudo encuentro de Marjorie de Sousa y Julián Gil en el centro de convivencia

Al respecto, Julián Gil respondió visiblemente molesto: “Yo no entiendo porque trajo al niño hoy si soy una supuesta amenaza, yo quiero que ahora que pidieron el video a las autoridades, muestren el video para que vean en las condiciones en la que ponen al niño”

Ante el cuestionamiento de si Marjorie recientemente ha hablado con Julián, la actriz explicó que la última vez que habló con él fue cuando Gil organizaba ‘Las fiestas de la Calle’, en dicha platica detallo: “quería que conviviéramos los tres juntos para que el niño se acostumbrara a él (Julián) pero no quiso. Si tienen mascotas sabrán que ni un perro se acostumbra a alguien que no conoce”. En respuesta, Julián dijo que la comunicación con ella no era algo que le interesara pues ella se había encargado de verlo tras las rejas.