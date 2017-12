Geraldine Bazán rompió el silencio y confirmó: "Yo le pedí a Gabriel el divorcio"

Gabriel Soto y Geraldine Bazán, quienes se separaron hace cinco meses, ahora viven las primeras fiestas alejados y no habían querido hablar del tema, hasta ahora.

Geraldine Bazán engalana la portada de la prestigiada revista ‘Vanidades’ donde por primera vez habló para un medio de comunicación.



En la publicación, la actriz posa en las fotografías como una mujer empoderada con una actitud abierta para sanar las heridas que le dejó su inesperada ruptura de la compleja relación con Gabriel Soto.





La actriz se sinceró, revelando que el proceso fue doloroso y que llegó a sentir culpa, pero se ha mantenido fuerte por el bien de sus hijas Elisa Marie y Alexa Miranda.

En la edición decembrina de la revista también reveló que fue ella quien planteó la idea de divorciarse y que no fue una decisión fácil:





Geraldine agradece a Gabriel varias cosas, una de ellas el haberse convertido en padres juntos: “Sin duda siempre he pensado que las personas llegan a tu vida por algo y lo que puedo decir es que escogí a un gran padre para mis hijas y lo que sucedió es que nuestro ciclo como pareja terminó, pero nosotros seguiremos siendo una familia".



La actriz también declaró: " Hice todo lo que podría haber hecho en todos los aspectos, por eso estoy tranquila y en paz conmigo misma, porque luché por mi familia y por mi relación cuanto pude"

Además descartó eliminar o bloquear la relación con Gabriel Soto ya que asegura el contacto que tienen será para toda la vida:



"Tenemos una conexión de por vida y lo he tomado como una experiencia que me hace crecer más. Es una gran pérdida, como cuando se va un ser querido, pero esto no es para siempre, él será parte de mi existencia y de la de mis hijas. Ahora lo que me importa es enfocarme en el orgullo de conocerme en esta etapa".