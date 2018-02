Los últimos minutos de Valentín Elizalde: la historia del niño que soñó con cantar y murió por una ráfaga de balas

El final de una presentación siempre es un momento lleno de emoción para todo intérprete. Es justo el clímax, cuando sus admiradores, que han ido a ver su acto, se entregan en una lluvia de aplausos. Así fue para Valentín Elizalde pasada la medianoche del sábado 25 de noviembre de 2006.

El palenque de la Expo-Feria de Reynosa, en el estado fronterizo de Tamaulipas, estalló en gritos y ovaciones, mientras 'El Gallo de Oro' agradecía de corazón a quienes habían coreado sus temas durante más de dos horas de concierto estelar. Poco imaginaban él y su equipo que estos serían los últimos aplausos que recibirían en vida, y que a la salida, los esperaba una ráfaga de balas que segaría su vida y daría origen a una leyenda.



La historia de Valentín Elizalde y sus hermanos, Jesús 'El Flaco' y Francisco 'El Gallo' Elizalde La voz de Valentín Elizalde, 'El Gallo de Oro', se apagó drásticamente el 25 de noviembre de 2006 cuando fue asesinado; su padre, Lalo 'El Gallo' Elizalde murió también muy joven en un accidente de tránsito pero la dinastía Elizalde continúa a través de Jesús 'El Flaco' Elizalde y Francisco 'El Gallo' Elizalde. Foto: Facebook | Univision 0 Compartir La mujer detrás de estos tres hombres es Camila Valencia, aquí la vemos junto a su primogénito Jesús Elizalde. Foto: Instagram / @elflacoelizalde | Univision 0 Compartir Doña Camila tuvo cuatro hijos: Jesús Enrique, Valentín, Livia Zulema y Francisco Elizalde Valencia. Foto: Facebook / Valentín Elizalde 'El Gallo de Oro' | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tras la muerte de su esposo, Lalo 'El Gallo' Elizalde, ella se convirtió en madre y padre de sus hijos; sus tres varones, decidieron seguir los pasos de su padre y entrar al medio artístico. Foto: Facebook / @FranciscoElizaldeOficial | Univision 0 Compartir Valentín fue asesinado en el 2006, en Reynosa, Tamaulipas, cuando se encontraba subiendo rápidamente en popularidad con grandes éxitos como 'Te quiero así', 'La más deseada' y 'Lobo domesticado'. Foto: Facebook / Valentín Elizalde 'El Gallo de Oro' | Univision 0 Compartir La noticia de su muerte fue difícil para todos y en su último aniversario luctuoso, 'El Flaco' lo recordó a través de Instagram con estas palabras: "(...) hace 10 años recibí una de las peores noticias en mi vida y algo más difícil aún, darle la noticia a mi madre que la tenía a mi lado. Ha sido una herida que sigue abierta y no sana, hermano te extrañamos demasiado cada día". Foto: Facebook / Valentín Elizalde 'El Gallo de Oro' | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A 10 años de la muerte de 'El Gallo de Oro' se hizo para él un disco tributo que fue lanzado el pasado dos de febrero, fecha en que hubiera cumplido 38 años. Foto: Facebook / @FranciscoElizaldeOficial | Univision 0 Compartir Su hermano, Francisco 'El Gallo' Elizalde (antes llamado 'El Chico' Elizalde) participa en este tributo y gracias a la tecnología pudo unir su voz con la de Valentín en el tema 'Cómo me duele', uno de los grandes éxitos de 'El Gallo de Oro'. Foto: Facebook / @FranciscoElizaldeOficial | Univision 0 Compartir José Manuel Figueroa, El Komander, Calibre 50, Eliseo Robles, Ramón Ayala y Lalo Mora fueron otros de los artistas que participaron en este homenaje. Foto: Facebook / Valentín Elizalde 'El Gallo de Oro' | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jesus y Francisco se han encarrgado de mantener viva la dinastía Elizalde. Foto: Instagram / @elflacoelizalde | Univision 0 Compartir Jesús 'El Flaco' Elizalde cumplió el pasado 14 de enero 40 años de edad, siendo el mayor de los hermanos. Foto: Instagram / @elflacoelizalde | Univision 0 Compartir Francisco 'El Gallo' Elizalde es el más joven de la dinastía y apenas tiene 31 años. Foto: Facebook / @FranciscoElizaldeOficial | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El parecido físico entre Francisco y Valentín es mucho mayor que con su hermano Jesús. Foto: Facebook / @FranciscoElizaldeOficial | Univision 0 Compartir Francisco dijo a Notimex que no le molesta que lo comparen con 'El Gallo de Oro' pues es su hermano pero que no le gustaría que lo compararan con otros artistas. Él decidió cambiar su nombre artístico de 'El Chico' Elizalde a 'El Gallo' Elizalde pues quería que se siga recordando la dinastía "que siempre ha sido de puros gallos", según señala su página oficial. Foto: Facebook / @FranciscoElizaldeOficial | Univision 0 Compartir Por su parte, 'El Flaco' Elizalde hizo su debut en la música en el 2001 cuando compartió escenario con Los Tigres del Norte en su natal Sonora. Foto: Instagram / @elflacoelizalde | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Entre sus éxitos se encuentra 'Culpable o no' y 'A mi hermano'. Foto: Instagram / @elflacoelizalde | Univision 0 Compartir





Una carrera meteórica

Valentín Elizalde Valencia nació en Quetchehueca, un poblado cercano a la ciudad de Navojoa, Sonora, el jueves primero de febrero de 1979, ahí pasó sus primeros años para luego trasladarse a Guadalajara, Jalisco, y más tarde a Guasave, Sinaloa. Su padre, Everardo 'Lalo' -también apodado 'El Gallo' Elizalde-, de quien heredó el gusto por cantar, ya que solía cantar corridos y enseñó a sus hijos a tocar la guitarra, murió en un accidente de tráfico en un lugar conocido como "la curva de la muerte" en Villa Juárez, Sonora. Su madre, Camila Valencia, siendo aún muy joven, tuvo que sacar adelante a sus cuatro hijos: tres varones y una niña.

Aunque siempre tuvo mucha aptitud para cantar, doña Camila insistió en que su hijo estudiara una carrera profesional antes que pudiera perseguir su sueño.



publicidad

- Como cantante puedes pasar hambre, hijo. Mejor que tengas algo que te dé para vivir.

-Pero mamá, yo quiero cantar.

Doña Camila fue inflexible. - A mí tráeme un título universitario y luego haces lo que se te dé la gana.



A Valentín Elizalde sus corridos le costaron la vida Univision 0 Compartir



Así fue como Valentín, al terminar sus estudios de preparatoria, ingresó a la Universidad de Sonora, en Hermosillo, para estudiar Derecho. Según contaron sus hermanos, le costó mucho trabajo sacar adelante la carrera, porque su madre no le daba respiro y le exigía siempre las mejores calificaciones, aunque de ese modo, pudo terminar su preparación en tiempo y forma, titulándose como abogado. Una vez habiéndole dado gusto a su madre, Valentín decidió que era el momento de dejar de cantar como aficionado y volver realidad su sueño.

Surge "El Gallo de Oro"

La carrera profesional de Valentín se inició en un día de San Juan (24 de junio de 1998) en Bácame Nuevo, Sonora, donde recibió su primer pago por cantar. Con ese dinero y algunos ahorros que tenía, el muchacho de 19 años inició los preparativos para grabar su primer disco y videoclip. Pronto tuvo fechas en palenques y ferias, y debido a su imagen - era guapo y varonil, al estilo de Alejandro Fernández - comenzó a llamar la atención. En un territorio habitualmemente dominado por las bandas con muchos integrantes, con un amplio espectro machista, Valentín, a quien empezaron a llamar ' El Gallo de oro', comenzó a obtener cada vez más reconocimiento en los estados de Sonora, Sinaloa y Chihuahua, tanto por su aspecto como su estilo.



Salen a la luz fotos inéditas de Valentín Elizalde (Exclusiva) ‘La gallina ponedora’ es el simpático video que filmó Valentín ‘El Gallo' Elizalde en el 2005 al lado de su amiga Liliana Arriaga ‘La Chupitos’, con quien tenía una relación cercana y le pidió hiciera el papel de su esposa en el material, que dura poco más de cuatro minutos. Foto: Cortesía/Mike Ramos | Univision 0 Compartir Valentín Elizalde se ve relajado y disfrutando con sus amigos en la locación, bebiendo té: “Era un tipo a todo dar, superchambeador”, recuerda Mike Rodríguez, que filmó once videos con el cantante. Foto: Cortesía Mike Ramos | Univision 0 Compartir El director Mike Rodríguez, que compartió en exclusiva estas fotografías inéditas, expresó el placer de haber trabajado con Valentín en esta canción, desprendido del disco ‘Soy así’ del 2005, el cual se grabó en una granja: “Muchas veces somos como el superhéroe anónimo, pues si un video funciona y les da más éxito, nadie nos menciona, siempre mencionan al cantante y en ocasiones al autor, pero nunca a nosotros, el director del vídeo”. Foto: Cortesía Mike Ramos | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En este video sólo tuvo dos vestuarios, uno con overol de mezclilla para interpretar al granjero, y su traje de banda que luce en dos escenas. Foto: Cortesía Mike Rodríguez | Univision 0 Compartir “Él quería hacer algo divertido, pues lo seguían muchos niños, y juntos logramos este video”, explica el director de la producción. Uno de los elementos característicos de esta grabación fue que se pintó los dientes frontales como su amiga ‘La Chupitos’. Foto: Cortesía Mike Ramos | Univision 0 Compartir Esta es la fotografía del recuerdo. Al finalizar la grabación de ’La gallina ponedora’ Valentín posó con sus amigos que participaron en el video y con gente de la granja que les ayudó en la filmación. Foto: Cortesía Mike Rodríguez | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En febrero del 2017 salió a la venta ‘Tributo a Valentín Elizalde’ a 10 años de su muerte y Mike Rodríguez dio el material inédito para los videos musicales. “Tengo material inédito en cine de 35 milímetros de Valentín Elizalde porque hicimos muchísimo. Hay escenas que se hacen y nunca se usan y están guardadas en nuestro acervo”. Foto: Cortesía Mike Rodríguez | Univision 0 Compartir Estas otras imágenes pertenecen al video ‘Te quiero así’. "Un video padrísimo donde simulábamos que el 'Vale' volaba esa avioneta. Lo grabamos en el 2006 en Jitonhueca Sonora”, comenta Mike Rodríguez. Esa filmación ocurrió poco tiempo antes de su asesinato. Foto: Cortesía Mike Ramos | Univision 0 Compartir 'El Gallo de Oro' se caracterizó por su sencillez: "No era como los talentos, ni como los de ahora que con tantita fama pierden el piso, siempre fue sencillo y sabía qué era lo que quería", asegura Mike Rodríguez. Foto: Cortesía Mike Ramos | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Este video lo filmaron en un formato de 35 milímetros y fue de los últimos trabajos que realizó Mike con ‘El Gallo de Oro’. "Siempre estaba en la mejor disposición, no se quejaba de nada y siempre dispuesto a chambear el buen 'Vale'”, afirma nostálgico Mike Rodríguez. Foto: Cortesía Mike Rodríguez | Univision 0 Compartir La PGR atribuyó en 2008 la muerte de 'El Gallo de Oro' a Raúl Hernández Barrón, alias 'El Flander I', un exmilitar del Ejército Mexicano que formaba parte del brazo armado del Cártel del Golfo (foto de archivo). 0 Compartir



"Mi padre era el gallo," dijo en una entrevista a la revista ' Furia', en 1999, "y a mí me dicen 'El Gallo de Oro'. Para mí es un honor, porque es un homenaje a mi padre".

Es importante señalar que Elizalde no solo era cantante, sino también compositor de gran cantidad de canciones y de varios estilos, dentro de la tradición de tambora sinaloense: pronto empezó a sonar en la radio y temas de su inspiración fueron interpretados por otros artistas como El Komander, Calibre 50, Eliseo Robles, Claudio Alcaraz, Danny Guillén, Remmy Valenzuela y Ramón Ayala. Sus temas comenzaron a llegar a los primeros lugares de popularidad en la radio y al mismo tiempo inició su leyenda de amores borrascosos: en 1999, Elizalde contrajo matrimonio con Gabriela Sabag, madre de su hija mayor, también de nombre Gabriela. Pese a estar casados, sin embargo, mientras grababa un videoclip conoció a Blanca Vianey Durán Brambila, originaria de Ciudad Obregón, una guapa muchacha de 18 años y ojos enormes, que lo flechó de inmediato y se hizo su novia, aún si él ya tenía un hogar y una familia.



En 2001 nació Kimberly Valeria, su hija, a la que el cantante reconoció. Esto significó el fin de su matrimonio, y aunque la pareja compuesta por Valentín y Blanca siguió por algún tiempo aparentemente sin problemas, en 2003 nació Valentina Guadalupe, hija que tuvo con Azucena Rincón Avilés, aunque continuó de manera intermitente cohabitando con Blanca, quien parecía ser la única mujer que comprendía su compleja forma de vivir y no tenía celos de las mujeres que buscaban tener aventuras con él.



Así han crecido las tres hijas de Valentín Elizalde Valentín Elizalde tuvo tres hijas: Gabriela, Valeria y Valentina, a quienes procreó con dos parejas diferentes. Foto: Instagram @valentina_elizalde | Univision 0 Compartir Gabriela, la hija mayor de 'El Gallo de Oro', fue producto del primer y único matrimonio que tuvo el cantante con Gabriela Sabag. Foto: Instagram @valentina_elizalde | Univision 0 Compartir Valeria Elizalde fue la segunda hija de 'El Gallo de Oro' a quien engendró junto a Blanca Vianney Durán. Foto: Instagram @valeelizalde.5 | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cabe mencionar que cuando Valentín falleció, Valeria tenía 4 años, según informó la emisión de 'La historia detrás del mito'. Foto: Instagram @valeelizalde.5 | Univision 0 Compartir Guadalupe Elizalde es la tercera y última hija que procreó el intérprete de 'Te quiero así'. Foto: Instagram @valentina_elizalde | Univision 0 Compartir Guadalupe fue producto de su relación con Azucena Rincón, ex pareja de Valentín Elizalde. Foto: Instagram @valentina_elizalde | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aquí junto a sus tres pequeñas. Foto: Instagram @valeelizalde.5 | Univision 0 Compartir Valentín Elizalde fue acribillado luego de una presentación en un palenque de Reynosa, Tamaulipas (al norte de México) el 25 de noviembre de 2006 dejando a sus hijas huérfanas de padre. Foto: Instagram @valeelizalde.5 | Univision 0 Compartir Pero a través de las redes sociales, sus hijas han mantenido vivo su recuerdo. Foto: Instagram @valentina_elizalde | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El 6 de febrero de 2017, Guadalupe publicó esta imagen en la que aparece 'El Gallo de Oro' al lado de sus hermanas: "Las 3 zarigüeyas de papá", escribió quien también se hace llamar Valentina Elizalde. Foto: Instagram @valentina_elizalde | Univision 0 Compartir El 23 de agosto de 2016, Guadalupe presumió con sus seguidores esta imagen a la que acompañó con la leyenda: "No sabes cómo me encantaría que estuvieras conmigo ahora. Te amo donde quiera que estés". Foto: Instagram @valentina_elizalde | Univision 0 Compartir En una publicación hecha el 11 de julio de 2016 en sus redes sociales aparecen Guadalupe, la segunda hija de Valentín Elizalde, doña Camila Valencia, Lidia Elizalde y Valeria, la menor de las hijas de 'El Gallo de Oro'. Foto: Instagram @valentina_elizalde | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A través de sus redes sociales Valentina Elizalde también ha compartido imágenes en las que aparece junto a su abuelita doña Camila Valencia. Foto: Instagram @valentina_elizalde | Univision 0 Compartir Mientras que Valeria Elizalde, la segunda hija de 'El Gallo de Oro', también ha publicado imágenes junto a su hermana menor, así como su tíos Lidia y Joel Elizalde. Foto: Instagram @valeelizalde.5 | Univision 0 Compartir En junio de 2017 las tres hijas de 'El Gallo de Oro' decidieron rendirle un tributo a su fallecido padre. Foto: Instagram @valeelizalde.5 | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gabriela, Valeria y Valentina participaron en el disco 'Tributo a Valentín Elizalde', mismo que salió a la venta en febrero de 2017, según informó el portal Debate. Foto: Instagram @valentina_elizalde | Univision 0 Compartir Las hijas de Valentín cantaron 'Sobre la tumba de mi padre', tema que lanzó 'El Gallo de Oro' en 2003. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir "No fue fácil porque están chiquitas, claro que lloraron y le batallaron un poquito, pero le echaron muchas ganas y quedó muy bien la canción", declaró Francisco 'El Flaco' Elizalde al portal Debate. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A través de sus redes sociales, Valentina compartió imágenes de la familia Elizalde durante la grabación del tributo a su padre. Foto: Instagram @valentina_elizalde | Univision 0 Compartir Luego de participar en el tributo a su padre, de las tres hijas de 'El Gallo de Oro', solo la menor es quien hasta el momento decidió seguir los pasos de Valentín. Foto: Instagram @valentina_elizalde | Univision 0 Compartir Valentina Elizalde grabó como carta de presentación un tema navideño, el cual asegura les cantaba su papá a ella y sus hermanas, de acuerdo con información de Univision Entretenimiento. Foto: Instagram @valentina_elizalde | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "Yo soy la más chica de las tres, desde pequeña me gusta cantar y siento que lo mío es la música. Afortunadamente cuento con el apoyo de mi mamá, de mis tíos y de mi abuela', comentó Valentina en entrevista para Univision Entretenimiento. Foto: Instagram @valentina_elizalde | Univision 0 Compartir El 9 de diciembre de 2017, Valentina Elizalde publicó esta imagen en sus redes sociales donde pidió a sus seguidores que la apoyaran con el lanzamiento de su primer sencillo 'En esta Navidad'. Foto: Instagram @valentina_elizalde | Univision 0 Compartir



Doña Camila decidió que, aunque sus nietas tuvieran distintas madres, existiera una convivencia sana entre ellas, tal como había sucedido con otros hijos que su marido, Everardo, había tenido de otras relaciones: "La familia es muy importante y siempre se lo dije a mis hijos, especialmente a Valentín. Él fue un buen hijo, un excelente padre y un gran hermano". Del mismo modo, procuró que la fama no separara a su hijo de su familia, y que no perdiera el piso: "Se lo dije siempre. Tú eres gente del pueblo y al pueblo te debes. No te vayas a olvidar nunca de eso".

Llevando los preceptos de su madre en el corazón, 'El Gallo de Oro' continuó su carrera en ascenso, creando su propia banda, la Guasaveña, que lo acompañaba en todas sus presentaciones y grabaciones, y que fundó junto con su primo Fausto 'Tano' Castro Elizalde, quien era su compañero inseparable.



Valentín Elizalde se comunica con su hermano ‘El Flaco’ ¡después de muerto! Univision 0 Compartir





"A mis enemigos"

A principios de la década del 2000, Valentín fue uno de los precursores del llamado ' Narcocorrido', algo que en su momento ya había contribuído a crear 'Chalino' Sánchez en la frontera de México y Estados Unidos. Entusiasmado por la respuesta que generaban estos temas, los interpretaba en sus presentaciones en vivo. Fue así como tuvo la idea de cantar 'A mis enemigos', un tema presuntamente inspirado en Joaquín 'El Chapo' Guzmán, en su presentación en la Expoferia de Reynosa, una de las ciudades fronterizas que más se ha caracterizado por tener un ambiente violento.

Aún en ese entonces, en los albores de lo que años después se conocería como ' La Guerra Contra El Narco', era rutinario entre los lugareños escuchar que habían ejecutado a miembros de uno u otro bando, militares o narcotraficantes; que estas ejecuciones y ajustes de cuentas no se limitaban a miembros de los cárteles, también se vaciaban ráfagas de cuernos de chivo o de R‐15 sobre civiles, incluso famlias con niños, o sobre funcionarios, siempre estos del área de seguridad y justicia.



El de Valentín Elizalde y otros asesinatos en el regional mexicano que permanecen en el misterio asesinato del cantante de narcocorridos Chalino Sánchez. Luego de su muerte circularon muchos rumores sobre quién fue la persona que lo mandó matar, y aunque en su momento se dijo que la policia seguía el rastro de los asesinos, esto nunca se confirmó. El 16 de mayo de 1992 el mundo grupero se cimbró al enterarse del. Luego de su muerte circularon muchos rumores sobre quién fue la persona que lo mandó matar, y aunque en su momento se dijo que la policia seguía el rastro de los asesinos, esto nunca se confirmó. Foto: Youtube, Univision | Univision 0 Compartir Hoy han pasado más de 25 años del asesinato del llamado 'Pelavacas' y su muerte sigue sin ser aclarada. De acuerdo a los últimos informes de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, la carpeta de investigación sigue abierta, pero el informe del caso se mantiene como 'reservado'. Foto: Youtube, Univision | Univision 0 Compartir Valentín Elizalde fue sorprendido por un comando armado a la salida de uno de sus conciertos en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, quienes le dispararon en más de 60 ocasiones. Las primeras investigaciones arrojaron que se trató de una venganza de miembros del Cartel del Golfo, entre otras versiones. Foto: Youtube, Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Otra de las teorías indicaban que 'El Gallo Elizalde' se negó a ir a cantar a un evento privado de un capo de la droga en México, sin embargo han pasado ya 12 años del suceso y su muerte sigue sin esclarecerse. De igual manera, en junio de 2016 fue asesinada su mujer, Blanca Vianey Durán de la misma manera que a 'El Vale'. Foto: Youtube, Univision | Univision 0 Compartir La cantante Zayda Peña fue asesinada en 2007 cuando se encontraba en un hotel junto a su acompañante en Matamoros, Tamaulipas. La cantante fue llevada con vida a un hospital local y dentro del nosocomio fue rematada. Foto: Youtube, Univision | Univision 0 Compartir El Ministerio público informó en su momento que la principal línea de investigación era por motivos pasionales, pero hasta el momento nada se ha sabido de sus ejecutantes. Foto: Youtube, Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sergio Vega vivía uno de los mejores momentos de su carrera cuando la muerte le llegó, el pasado 28 de junio de 2010, mientras viajaba en su automovil por la carretera México-Nogales y fue alcanzado por unos hombres que llevaban la orden de ejecutarlo. Foto: Youtube, Univision | Univision 0 Compartir A raíz de su muerte circularon varias versiones sobre quién o quiénes lo mandaron matar. La línea de investigación más sonada fue que se trató de un ajuste de cuentas de parte del cartel de los Beltrán Leyva. Sin embargo, todas esas versiones son solo rumores pues nunca se dio con los responsables. 0 Compartir Aldo Sarabia, músico de la Banda El Recodo, fue encontrado muerto en un paraje que conduce al poblado de El Recodo, Sinaloa, en octubre de 2014, luego de varios días desaparecido. Más tarde se supo que fueron su mujer, Alma Delia Guerrero y su amante, Yahir Sandoval, los responsables del asesinato. Foto: Youtube, Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La muerte del músico de El Recodo fue noticia internacional, debido a que la principal responsable era su esposa. Foto: Youtube, Univision | Univision 0 Compartir Sin embargo, han pasado tres años de la muerte de Sarabia y, aunque los responsables de su muerte están en prisión, siguen sin recibir una sentencia de parte del juez encargado del caso. Incluso se asegura que los abogados de los asesinos sostienen que se trató de un asesinato involuntario, ya que tras un forcejeo con el músico la pistola se disparó. Foto: Youtube, Univision | Univision 0 Compartir El líder de la banda Tierra Mojada, Virgilio Ruiz, fue asesinado en 2017, luego de que un par de sujetos dispararan al camión de la banda, que se había negado a seguir tocando para ellos después de un evento en Salamanca, Guanajuato. De acuerdo con familiares del músico oaxaqueño, las investigaciones no han arrojado nada nuevo y hasta la fecha nadie sabe de sus ejecutantes. Foto: Youtube, Univision | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ernesto Ruiz, vocalista de la banda Cuisillos, fue asesinado a finales de 2017 en la puerta de su casa en Guadalajara, Jalisco, por dos sujetos que le dispararon y que después huyeron en un vehículo color negro. Las primeras líneas de investigación señalan que fue un ataque directo contra el músico y, a pesar de que hay videos del auto donde huyeron, hasta el momento no se ha dado con los asesinos. Foto: Youtube, Univision | Univision 0 Compartir De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, las investigaciones sobre la muerte del cantante de regional mexicano se han obstaculizado debido a que la familia no ha aportado pruebas ni ha querido hablar más sobre la vida personal de Ruiz. Foto: Youtube, Univision | Univision 0 Compartir diciembre de 2017 fue asesinado por dos invididuos dentro de un bar de Guadalajara, Jalisco. De acuerdo a la Fiscalía de Jalisco se siguen varias líneas y una carpeta de investigaciones sobre el caso. El mismo caso del youtuber de 17 años, llamado 'El Pirata de Culiacán', quien a mediados dede Guadalajara, Jalisco. De acuerdo a la Fiscalía de Jalisco se siguen varias líneas y una carpeta de investigaciones sobre el caso. Foto: Youtube, Univision | Univision 0 Compartir



Algunos allegados, como su hermano Jesús 'El Flaco' Elizalde, le habían pedido a Valentín que no jugara con fuego, advirtiéndole de las consecuencias que sus flirteos con este tipo de personajes podrían tener. "Pero no hacía caso", recordó en una entrevista por televisión con motivo de uno de los aniversarios luctuosos de su hermano: "Era valiente, pero también a veces atolondrado. Era muy joven, cuando murió tenía apenas 27 años. A esa edad uno qué va a saber. O si sabe, ¿qué va a entender? Valentín no se tomaba en serio las amenazas. Para él lo importante era cantar para su público y ver a sus hijas. Lo demás, le valía... hasta que un día molestó a alguien que no debía y se lo cargaron, por una imprudencia, pues".



publicidad

Sentencia de muerte

A Jaime González Durán, le decían 'el Hummer'. Callado, serio, aunque siempre alerta, era uno de los principales líderes del grupo conocido como ‘Los Zetas'. En 2006, era uno de los hombres más buscados por los gobiernos de México y Estados Unidos.

La noche del 24 de Noviembre, 'El Hummer' estaba en la ExpoFeria de Reynosa, donde su sola presencia imponía respeto e incluso temor: bebía cerveza en un área VIP del palenque, rodeado de colaboradores y algunas bellas mujeres. Le gustaba la música de banda y estaba ahí para disfrutar del espectáculo, cuya atracción principal era precisamente Elizalde, al que había visto en algunas otras ocasiones interpretando su repertorio. Cuando lo vio salir al escenario y se oyeron los primeros acordes de ' A mis enemigos', tema que presuntamente era dedicado de parte d 'El Chapo' Guzmán para sus enemigos del Cartel del Golfo y su exbrazo armado 'Los Zetas', el rostro se le descompuso en un rictus.