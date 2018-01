Los premios Critic's Choice Awards, con sabor mexicano: Guillermo del Toro es protagonista

"No saben de lo que se pierden si no trabajan con mujeres", sentenció el cineasta mexicano Guillermo del Toro, al recibir el premio a Mejor Película por la cinta 'The Shape of Water', durante la 23 entrega de los premios de la crítica estadounidense ( Critic's Choice Awards) en Santa Mónica, California.

El filme del director mexicano Guillermo del Toro, 'The Shape of Water' se llevó cuatro premios de los 14 a los que estaba nominado: Mejor Película del año, Mejor Dirección, Mejor Composición Musical (a cargo de Alexandre Desplat) y Mejor Dirección de Arte. Al aceptar el galardón por Mejor Película Del Toro, sonriente y jovial, agradeció al gremio de críticos por los reconocimientos y puntualizó que es muy importante el contar siempre con un toque femenino, no solo en el elenco, sino también en el equipo.



Justo antes del final de la ceremonia dedicó el galardón a sus actrices principales, Octavia Spencer y Sally Hawkins: "Las mujeres fuertes son inspiración y esta película no existiría sin estas extraordinarias actrices, y quiero decirle a todos los productores y directores que me escuchan: no saben de lo que se pierden... ¡no saben de lo que se pierden si no trabajan con mujeres!", concluyó.



Esta ceremonia reunió a algunos de los más destacados miembros de la industria cinematográfica y de la televisión, quienes recibieron los reconocimientos otorgados por la BFCA (Broadcast and Film Critics Association), compuesta por casi 600 miembros que trabajan para distintos medios de la Unión Americana y Canadá, y que anualmente distinguen a las producciones más meritorias del año anterior, por lo cual es considerada una de las antesalas al premio más codiciado: el Oscar de la Academia - que se entregará en Los Angeles el próximo 4 de marzo.

Y fue esta precisamente una ceremonia muy enfocada al rol de la mujer, comenzando con la elección de su maestra de ceremonias, la actriz estadounidense de ascendencia china Olivia Munn, quien dio la bienvenida a los asistentes interpretando un rap con Jay Pharoah y posteriormente hizo un sketch cómico con Niecy Nash, en el que hicieron a dúo, un brindis por "los chicos buenos", es decir, aquellos ejecutivos, directores, directores de casting y actores, que no acosan sexualmente a las mujeres; esto como una respuesta en tono de parodia al escándalo a nivel internacional, suscitado desde que se hicieran públicas las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein, el actor Kevin Spacey y otros hombres poderosos de Hollywood.



Algunas de las actrices que recibieron premios por sus destacados trabajos fueron Margot Robbie y Alison Janney, por su impactante interpretación como madre e hija en 'I, Tonya', cinta inspirada en las tropelías de la patinadora de hielo profesional Tonya Harding; la joven Rachel Brosnahan ganó el premio a Mejor Actriz de Comedia en televisión, por su serie 'The Marvelous Mrs Meisel', mismo show por el que ya había recibido un Globo de Oro el domingo pasado.

Las dos grandes historias feministas ganadoras de la noche fueron las series 'Big Little Lies', que ganó como Mejor Miniserie y Mejor Actriz de este formato para Nicole Kidman; mientras que 'The Handmaid's Tale', basada en la novela futurista y distópica de Margaret Atwood, que plantea una sociedad totalitaria donde las mujeres se convierten en objetos, fue galardonada como Mejor Serie Dramática y su protagonista, Elisabeth Moss -que ha arrasado con premios por su interpretación en este programa desde los Emmy en septiembre pasado- como Mejor Actriz. Frances MacDormand fue reconocida como Mejor Actriz de cine por 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', mas no pudo estar presente en la ceremonia, mientras que la cinta 'Wonder Woman' obtuvo el premio a Mejor Cinta de Acción del año.

Fue precisamente la protagonista de dicho filme, la actriz israelí Gal Gadot, quien se convirtió en una de las protagonistas de la noche al recibir el premio #SeeHer, de manos de su directora, Patty Jenkins. Este premio es parte de un movimiento creado por la asociación y por otros grupos para reconocer a mujeres destacadas en el cine que rompen los esquemas y superan las adversidades en una industria que no suele tomar en cuenta la participación de mujeres, abogando porque haya más filmes con mujeres en roles principales y que estas sean representadas con mayor precisión y fidelidad. Por su interpretación icónica de la superheroína más célebre del mundo, la 'Mujer Maravilla', la actriz es la primera en ser reconocida con el galardón.



Al recibirlo, Gadot agradeció a los críticos y señaló que esto era importante, no solo para ella a un nivel personal, sino para mujeres que hacen cine en todo el mundo. "Los tiempos tenían que cambiar, y están cambiando. La industria puede ver que hay proyectos protagonizados por mujeres de cualquier edad, que no solo cuentan grandes historias, también llegan a todos los públicos. Por esto, es importante seguir creando películas y series donde haya más y mejores roles para la mujer. Y si esto inspira a los hombres, para poder convivir y colaborar mejor con las mujeres, esto hará que todos los esfuerzos valgan la pena."

