Lili Estefan revela que unas fotos de su esposo con otra mujer están detrás de su separación

La ruptura

“Hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años. Esto no ha sido una decisión tomada a la ligera aunque les puedo asegurar que es una de las cosas más dolorosas que me ha tocado vivir. Definitivamente siento que es lo mejor en este momento siempre pensando en mis hijos”, explicó Lili.