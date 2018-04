La familia del DJ Avicii revela en una conmovedora carta lo que podría haber detrás de su sorpresiva muerte

Aunque todavía no se conoce cuál fue la causa específica del deceso , la carta redactada por sus familiares presenta una nueva luz de lo que podría ser una respuesta, según comenta el diario Variety , ya que entre líneas- sugiere (mas no afirma)- que la razón por la que se le encontró al músico sin vida podría estar, de alguna manera, relacionada con el suicidio.

"Tim no estaba hecho para la máquina de negocios en la que se encontraba, era un tipo sensible que amaba a sus admiradores pero evitaba ser el centro de atención... no podía continuar. Quería encontrar la paz". Finalmente, el texto cierra diciendo: " Tim, siempre serás amado y tristemente extrañado. La persona que eras y tu música mantendrán viva tu memoria".