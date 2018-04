Caso Avicii: famosos se vuelcan en redes a recordarlo, mientras confirma policía de Omán que no hay pista criminal

Según reportan las agencias Reuters y AFP, una fuente policial de Omán (que exigió la condición de anonimato) ya que la investigación sigue abierta, señaló este sábado que no había sospechas de acción criminal en el fallecimiento del artista. De acuerdo a esta declaración, se habían llevado a cabo dos autopsias en los restos mortales del creador de 'Wake me up' y 'Lonely together y que el resultado confirmaba " totalmente que no existe pista criminal en su deceso".