Kuno Becker incita al suicidio tras una mala crítica a su más reciente película

La repuesta no terminó ahí, ya que en un siguiente tweet, Kuno le pidió al actor que participó en 'El Chapo', Kristoff, que considere "quitarse la vida": “¿Has considerado que ya no sirves para nada?, ya que solo tratas de dañar y tampoco lo logras… solo risas, lástima… nos quitas aire. México necesita luz, espacio, no infección, mediocridad e ineptitud. Considera el suicidio :)”.

Las críticas hacia la película y las respuestas de Kuno no cesaron, sin embargo, el actor no se retractó de lo que dijo hace unas horas: “Me encanta y me fascina molestar a los mediocres y a la gente que dice estupideces y poco inteligentes, y no porque yo lo sea, pero no soy tan estúpido tampoco. Mi cara es de cansado, no de pendejo”.