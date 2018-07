Julián Gil habla sobre los videos que borró Marjorie: "El niño llama a papá, porque necesita a papá"

Hace unos días se generó tremendo revuelo por la aparición de un video en las Instagram stories de Marjorie de Sousa, en el que Matías Gregorio aparentemente parecía decir "papá", y luego fueran eliminados de la cuenta de la actriz, Julián Gil reaccionó dando estas declaraciones.

"Es basicamente lamentable que esto suceda, es una injusticia más. Es una manera de volver a jugar con los sentimientos de las personas, con los míos y con los de mi familia; es una vez más reírse de todos". Agregó: "Queda demostrado que la misma naturaleza y la vida, cobran factura. El niño claramente decía 'papá', y ella (Marjorie) estaba ignorando, lo que decía… yo creo que es lamentable y creo que a futuro esta va a ser la forma de operar y de manipular los sentimientos del niño".



El protagonista de Por amar sin ley prosiguió: "El niño, cada día que pase, va a ir dándose cuenta de todo, y tendremos que irnos preparando, porque van a ir manipulando todo lo que se le diga al niño" y hace hincapié en algo muy importante: " El niño llama a papá porque necesita a papá. Todos los niños necesitan el cariño de un padre".

Al respecto de lo que sintió al ver el video, Julián apuntó: "Más que conmoción, oírlo me dio mucha impotencia, porque no se vale, y si eso lo hace público en sus redes sociales, imagínense lo que puede estar haciendo con el niño sin que uno sepa. Yo tengo a gente muy cercana a ella que me pasan información y la manipulación hacia el niño es aberrante".

"A mí no me importan las muestras de cariño de las redes sociales", sentencia. "A mí lo que me importa son las muestras de cariño de mi hijo. Y esas muestras de cariño que se dan, no son porque le caiga yo bien a la gente, son porque las personas que me escriben tienen sentido común, y saben que esto es algo que no se sostiene sin sentido común".



Sin embargo, al respecto de la inminente sentencia sobre las visitas, el actor se muestra optimista: "Va a llegar el día que Matías va a convivir conmigo, no va a poder seguir la situación así. El juez, por sentido común me concederá tiempo con él, tiempo saludable, porque sería antinatura privarme no solo a mí, si no a Matías de una convivencia. Matías está bien de salud, solo tiene reflujo, y es alérgico a la leche de vaca, así que no hay ningún impedimento para que podamos reunirnos. Yo solo espero que el juez dicte sentencia y espero sea favorable".