Julián Gil denuncia "mano negra" en la sentencia sobre su hijo Matías y advierte que apelará

En una entrevista exclusiva al programa Hoy , Julián Gil denunció "que en este caso, después de año y medio de tanto litigar y de tanto esperar, pues se nota que ha habido y lo digo públicamente y me hago responsable, hubo mano negra ".

Apuntó que el hecho de que se le conceda un día al mes para relacionarse con Matías Gregorio, "es un avance", pero sigue siendo "muy poco. No es un tiempo prudente como para yo poder lograr un vínculo con el niño, mucho menos cuando en este caso, el juez después de tener los peritajes, donde dice que el niño no necesita atención médica, todavía me impone que ese único día al mes, tengo que estar con dos enfermeras, que son de la señora (Marjorie de Sousa) y que las tengo que llevar a mi casa... Todo muy sucio, ¿no?".