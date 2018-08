Jomari Goyso te revela cinco secretos del clóset de Chiquis Rivera

Si hay algo que distingue a Chiquis Rivera, es su ecléctico estilo de vestir. Como ella misma dice: "Me pongo lo que me gusta" y se da el lujo de mezclar trajes de diseñador con ropa accesible de tiendas departamentales. Por lo mismo, Jomari Goyso no resistió la tentación de adentrarse en su vestidor, donde la hija de Jenni Rivera almacena decenas de pares de zapatos y prendas de todo tipo, que ayudan a conformar su estilo personal.