El efecto Chiquis: cuando las acciones dicen más que una canción

La conexión de Chiquis Rivera con sus seguidores tiene que ver más con cómo es ella personalmente que con su música. No es de extrañar que incluso en las peores circunstancias, como fue el concierto del 16 de junio, ellos hicieran lo imposible por ver a su ‘abeja reina’.

El domingo, además, se celebraba el Día del Padre y la selección de México debutaba en el Mundial de Fútbol. Mal día para trasnochar. A los seguidores de Chiquis no les importó y afrontaron el desafío con la actitud que demuestra la cantante. Al mal tiempo, buena cara.

Fuente de inspiración

Cuando les preguntamos qué es lo más que les gusta de Chiquis, ninguna soltó de inmediato el nombre de una canción. No. La conexión con la artista es emocional. Les encanta que es una mujer positiva, “que no le importa lo que nadie diga de ella”. Persigue sus metas, aprende y sobre todo, mantiene “la humildad”.

La jefa

Crystal Contreras, una de las más de 15,000 ‘abejas’ que forman parte del club de fans de Chiquis llamado ‘ Boss Bee Nation’ , no pudo esperar al concierto para ver a “la jefa”, como le dicen algunos.

“Se me hizo tan increíble, porque yo estaba llorando y ella me limpiaba las lágrimas y me decía ‘no llores, todo va a estar bien’”, recordaba Contreras ya el domingo en la madrugada, mientras esperaba a que Chiquis subiera al escenario.