Jomari Goyso estuvo a punto de ser papá: esa y otras intimidades revela en 'Desnudo'

Cuando Jomari Goyso decidió plasmar en un libro sus vivencias, no se andó con paños tibios ni medias verdades; el exitoso estilista y conductor televisivo llamó su primer libro 'Desnudo' porque ahí queda en blanco y negro quién es y qué situaciones, algunas de ellas aterradoras, le han convertido en el hombre que hoy ama, pero que durante mucho tiempo odió y fue su peor enemigo.

"No me importa que me juzguen, es mi vida", declaró este lunes en entrevista exclusiva con Pamela Silva-Conde, en Primer Impacto, en medio de la cual, con el rostro bañado en lágrimas, recordó una de las peores vivencias de su existencia y que relata con detalles en 'Desnudo': el momento en que tres malechores, colocándole un frío cuchillo en el cuello, lo atacaron.