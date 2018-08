Jenni Rivera y Beto Cuevas podrán tener "su primer beso" en el más allá

El cantante chileno de 50 años de edad no se sorprendió al saber que Jenni no descartaba la posibilidad de tener una relación con él, tal como se lo confesó a su hermana dos días antes de morir: "Yo creo que lo intuía nada más, pero no como dicen las malas lenguas que hubo un romance, eso no".

Si no hubo una relación amorosa entre ellos no fue porque los cantantes no estuvieran dispuestos, sino porque simplemente ya no tuvieron oportunidad: "No nos dio tiempo, ni si quiera de pensar en eso".