Esteban Loaiza se declara culpable de narcotráfico y podría ser deportado a México

El que fuera jugador de béisbol se había declarado no culpable el 15 de febrero de los delitos de los que se le acusa luego de que fuera arrestado ese mes en San Diego (California) con 44 libras de cocaína (20 kilogramos) en su poder. Loaiza encara una posible condena que podría ascender a 10 años de prisión, si bien Loaiza ha estado negociando con la Fiscalía antes de cambiar su declaración a culpable. Se desconoce el transfondo de esas conversaciones y de qué forma afectaron al cambio de estrategia judicial del ex viudo de Jenni Rivera.

La deportación

“Técnicamente, Loaiza puede con su abogado negociar, declararse culpable y no cumplir un día de cárcel. Pero el simple acto de ser encontrado culpable de una felonía agravada, aunque no hiciera un día en la cárcel, es suficiente para la deportación porque no hay un perdón para eso. No importa si está casado con una ciudadana, si tiene hijos ciudadanos. No importa y más cuando es un cargo federal. Le va a causar casi seguramente la deportación”, agregó.