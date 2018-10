Jacqie Rivera no quiere entrar en peleas públicas con su hermana mayor Chiquis

No hay que buscar mucho: con un ligero vistazo al canal de Youtube de Jacqie Rivera es evidente que bajo los videos que publica hay múltiples elogios y también gran cantidad de comparaciones con su hermana mayor, la cantante y empresaria Chiquis Rivera .

Jacqie Rivera no habla de esos comentarios, pero está consciente de que las comparan. En días recientes, tras participar en un evento en Los Ángeles , conversó sobre el particular con algunos periodistas y negó que exista una rivalidad con su hermana Chiquis , quien, según dijo, "está bien orgullosa de mí también".

La madre de dos niñas y un varón decidió hace unos meses que quería prepararse para lanzar en serio su carrera musical , algo que su madre, Jenni Rivera, deseó hasta el cansancio . A casi seis años de su trágico fallecimiento, Jacqie finalmente ha sentido la fortaleza necesaria para compartir con el resto del mundo su talento vocal, que no solo le permite ejecutar a la perfección cualquier tema; también cuenta con la capacidad de transmitir sentimientos a través de sus diversas interpretaciones, sean cristianas o no.

En sus primeros pasos en el mundo artístico, porque antes solo cantaba en la iglesia , Jacqie ha contado con el apoyo total de Chiquis Rivera . "Mi hermana me ha apoyado mucho", contó, añadiendo que le ha dado consejos sobre cómo construir su equipo de trabajo y también le ha compartido ejercicios para cuidar su voz.

En cuanto a las comparaciones entre ambas, aseguró que se trata de algo " inevitable porque somos hermanas y siempre nos van a comparar". Recordó que lo mismo pasó cuando Jenni Rivera se lanzó como cantante en el regional mexicano, pues la comenzaron a comparar con su hermano Lupillo , quien ya era un artista reconocido. Lo mismo, dijo, ocurrió cuando su hermana Chiquis lanzó su primer tema y de inmediato surgieron los comentarios sobre cuánto se parecía o no a su famosa madre.

Que las comparen a ella y a Chiquis, no le molesta, pues ambas entienden que lo que ofrecen al público es "completamente diferente". Entre ella y la intérprete de 'Entre botellas', aseguró, no hay malos sentimientos y mucho menos una rivalidad.

" No es competencia , estamos unidas más que nunca", consignó.

Cuando le preguntaron su reacción a las declaraciones de Chiquis Rivera en el podcast 'Puro Pa'DELante', de su ex Ángel del Villar, en donde resintió que Jenni Rivera no apoyó su sueño de ser cantante, pero sí motivaba a Jacqie, la segunda de los cinco hijos de la 'Diva de la Banda' alegó que no lo había escuchado y con mucha cortesía cambió de tema.