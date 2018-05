Jacky Bracamontes no sabía quién era Lele Pons, la presentadora que la sustituye en reality show

Jacqueline Bracamontes platicó en exclusiva con Univision Entretenimiento y se dijo sorprendida de saber que una influencer venezolana -de las más populares en Estados Unidos- será quien ocupe su lugar en uno de los programas que conducía en Televisa: “Yo no conozco a Lele Pons, pero obviamente ya la vi en su Instagram y no podía creer todos los seguidores que tiene y lo que hace, así que yo creo que le dará una chispa diferente a ‘La Voz México'”.

“Voy a extrañar muchísimo estar en ‘La Voz México’, es un programa que yo siempre he dicho que lo amo y lo adoro, todo mundo lo sabe, soy fan y aunque no participe estaré pegada a la tele”, confió a Univision Entretenimiento .

A sus 38 años de edad, Jacqueline Bracamontes realizará por primera vez algunos proyectos con otra cadena de televisión que no es Televisa; sin embargo, eso no significa que esté fuera de la televisora de San Ángel y así lo explicó: “De entrada aquí estoy (en Televisa, donde se realizó la entrevista) y voy a seguir haciendo ‘Netas Divinas’, todavía no definimos el paso a seguir, en estos días te enterarás, aún no puedo decir cómo estarán las cosas. ‘Netas Divinas’ seguro con Televisa, lo demás en unos días te enterarás”.