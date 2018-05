Jacky Bracamontes sufrió acoso sexual cuando era reportera: "Me hervía la sangre"

Han pasado más de 15 años y todavía la actriz y conductora tapatía Jacqueline 'Jacky' Bracamontes se indigna cuando recuerda lo que le pasó en los estadios de fútbol, cuando trabajó durante un tiempo como reportera de deportes.

Acababa de regresar a México, tras representar al país en el certamen de Miss Universo, cuando se le presentó la oportunidad de seguir puliendo sus talentos desde los campos de fútbol, donde prácticamente nació, pues su padre, don Jesús Bracamontes, se desempeñó por mucho tiempo como entrenador y luego se ha destacado como comentarista nivel internacional. Hasta ese momento, Jacky Bracamontes no tenía nada que temer en esos estadios, pero descubrió que cuando tuvo que reportar en vivo, la experiencia fue distinta, pues algunos fanáticos aprovechaban su vulnerabilidad para tocarla de forma impropia.

"Cuando estuve trabajando en los estadios, que la gente toma (alcohol), a mí me agarraron una pompa, me dieron un beso en la boca.... Me dio mucho coraje, me hervía la sangre (...) volteo y había 30 personas. ¿A quién le echas la culpa?”, relató.

Bracamontes, de 38 años, se solidarizó con la reportera María Fernanda Mora, de Fox Sports, quien la semana pasada, al terminar un reporte, no pudo esperar a que las cámaras dejaran de transmitir para golpear con su micrófono a un fanático que se propasó mientras ella trabajaba. "No se vale que hagan eso. Lo que pasa es que hay tanta gente y están tomados que a veces se sale de control, pero no debería de suceder", recalcó la madre de Jacqueline, Carolina y Renata.