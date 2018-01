Jacky Bracamontes marca distancia entre ella y Zuleyka Rivera, musa de Luis Fonsi y Daddy Yankee

Fanática confesa de Luis Fonsi, cocreador del fenómeno musical 'Despacito', la conductora y actriz mexicana Jacky Bracamontes no lo pensó dos veces y al tenerlo de frente se ofreció a protagonizar su próximo videoclip... aunque este jueves aclaró que si él la necesitara en la misma condición física que Zuleyka Rivera, entonces habría que esperar al menos cinco años.

Por supuesto que bromeaba la madre de mini Jacky, Carolina y Renata, pues su aclaración surgió en respuesta a un tuit de Univision Entretenimiento, en relación con el ofrecimiento que la mexicana le hizo a Luis Fonsi el miércoles en la noche, durante la apertura de Latin Grammy Acoustic Sessions 2018. “¿Quién va a ser la modelo en tu próximo video?”, le preguntó al cantautor puertorriqueño, quien de inmediato y frente a los periodistas, le respondió "Jacqueline, pues claro" y selló su compromiso besándola en la mano.



Bracamontes le seguiría los pasos a otra ex reina de belleza y actriz, la puertorriqueña Zuleyka Rivera, quien es la protagonista del video más visto en el planeta, el de la canción 'Despacito'. Siempre en broma, la radiante Jacky Bracamontes le espetó a los periodistas: "Ustedes me ven cero sexy, pero yo me puedo poner la careta de algún personaje, le invento un nombre, así sexy".

Al reseñar su ocurrencia, el tuit de Univision Entretenimiento señalaba que Bracamontes buscaba ser la próxima Zuleyka Rivera. Y la respuesta de la artista tapatía no se hizo esperar. A través de otro tuit, Jacky Bracamontes declaró que necesitaría "ir diario al gimnasio por 5 años para parecerme tantito a Zuleyka Rivera".



Jajjajajajaja jajjaja! 🙈🙈🙈 Necesito ir diario al gimnasio por 5 años para parecerme tantito a @Zuleyka_Rivera !!! 😍 https://t.co/I7x52gYINk — JACKY BRACAMONTES (@jackybrv) January 25, 2018

Sus fans, sin embargo, replicaron su comentario y le aseguraron que ella no tiene que cambiar nada, ni ejercitarse, ni alterar la forma de su cuerpo, pues la ven hermosa. Igual que Luis Fonsi, quien le dio el sí laboral, rapidito y sin condiciones.