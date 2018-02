Guillermo del Toro gana Mejor Director en los Premios BAFTA

El cineasta mexicano Guillermo del Toro sigue su carrera imparable hacia los premios Oscar, al hacerse del premio al Mejor Director por su filme 'La forma del agua' en la cremonia de entrega de los British Academy of Film and Television Awards, mejor conocidos como BAFTA.

Los asistentes a la sobria 71 edición de los premios, celebrada el domingo 18 de febrero por la noche en el Royal Albert Hall de Londres, vistieron de negro en manifestación solidaria contra los casos de abuso y acoso sexual que sacudieron a la industria cinematográfica tras las denuncias contra el productor Harvey Weinstein en otoño pasado.



Agradece Inspiración

Del Toro, de 53 años, y quien ya lleva consigo los premios Globo de Oro y DGA, del gremio de directores, venció en la categoría de Mejor Director a rivales como Martin McDonagh ( 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', filme que se llevó la presea a Mejor Película ), Christopher Nolan (' Dunkerque'), Luca Guadagnino (' Call me by your name') y el canadiense Denis Villeneuve (' Blade Runner 2049').

"Gracias a la Academia Inglesa por todo el apoyo brindado. Su cultura me ha marcado mucho y me ha inspirado desde siempre", declaró el mexicano, quien en múltiples ocasiones ha reconocido a la famosa casa Hammer, productora británica de películas de horror en las décadas de 1950 y 1960, como fuente de inspiración durante su infancia y adolescencia: "No oculto lo importante que han sido en mi carrera", concluyó el mexicano con la presea en mano, recibida de manos de los actores Patrick Stewart y Naomie Harris.



Este es el segundo BAFTA que gana Del Toro. En 2007 se hizo de en la categoría de Mejor Película de habla no inglesa por 'El laberinto del fauno'.



Sabor mexicano y la duquesa entre las estrellas

La cinta ' Coco', de los estudios Disney-Pixar, contribuyó a dar sabor mexicano a la ceremonia, al hacerse con el premio a Mejor Película Animada. La cinta, ambientada en México e inspirada en la tradición del Día de Muertos, ha ganado numerosos premios y se perfila también para ser la favorita en los Oscar.

La gran excepción entre los atuendos negros fue la marcada por Kate Middleton, esposa del príncipe William, y duquesa de Cambridge, quien hizo su arribo al Royal Albert Hall del brazo de su marido, luciendo sus seis meses de embarazo de su tercer bebé y ataviada con un vestido de maternidad en color verde olivo de la diseñadora Jenny Packham, aderezada con las esmeraldas que fueran de su suegra, Lady Di.



La razón por la que la duquesa no vistió de negro, como el resto de las asistentes es protocolaria. Los miembros de la familia real británica no pueden vestir de negro en ceremonias públicas, a menos de que se trate de un sepelio para algún miembro de la nobleza o un jefe de estado, o también si acuden a las ceremonias de 'Remembrance Day', la fecha señalada en noviembre, para recordar a los caídos en las dos guerras mundiales.



En la alfombra roja figuras como Natalie Dormer (del elenco de ' Game of Thrones') y Kristin Scott Thomas (actriz de ' El paciente inglés'), además de llevar prendas oscuras, portaron pines de #Time'sUp , el movimiento para enfrentar el acoso sexual generalizado en la industria del entretenimiento, así como en otros empleos en todo Estados Unidos y, ahora, Europa.

Algunas de las asistentes, como las actrices Gemma Arterton o Naomie Harries, desfilaron en compañía de activistas. Esta manifestación en los BAFTA se da poco después de que "un colectivo de líderes femeninas de la industria del cine en Reino Unido" firmaran y publicaran una carta "para prolongar a ese lado del Atlántico el increíble movimiento", lanzado en Estados Unidos por las campañas Time's Up y #MeToo. La actriz Emma Watson apoyó al movimiento donando 1 millón de libras (1.4 millones de dólares) a un fondo del movimiento dedicado a luchar contra los acosos y abusos sexuales en diferentes sectores profesionales.



La anfitriona de esta ceremonia, la actriz Joanna Lumley - famosa por haber sido ' Chica Bond' en 'Al servicio secreto de su majestad' y la serie de comedia ' Absolutely Fabulous'- , quien remplazó a Stephen Fry, que llevaba 12 años al frente de esta entrega de premios, señaló que era un gran momento para reivindicar a la mujer en una industria habitualmente considerada territorio masculino, y bromeó diciendo que no buscan tener sus cabezas en bandejas, si no trabajar hombro a hombro, ya que, señaló, "la igualdad es el verdadero significado de lo que queremos".

