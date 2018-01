Con una salchicha de pollo extra, Guillermo del Toro celebra las nominaciones al Oscar de 'The Shape of Water'

Guillermo del Toro y 'The Shape of Water' arrasan con 13 nominaciones a los premios Oscar

No es la primera vez que el director mexicano Guillermo del Toro está nominado a los premios Oscar, pero su emoción este martes superó cualquier otra ocasión pues 'The Shape of Water' obtuvo 13 nominaciones a estos galardones que se entregarán el próximo 4 de marzo. "En esta profesión, celebras trabajando. Entonces, v oy a pedir una salchicha de pollo extra en el desayuno. Esa será mi indulgencia hoy", fue su primera reacción a Prensa Asociada.



Un poco más tarde, en entrevista con Joe Utichi, de 'Deadline', Guillermo del Toro se expresó atónito por la gran cantidad de nominaciones que tiene 'The Shape of Water', su película más reciente. "13 es un gran número... y creo que es mi mejor película, la amo", comentó aludiendo a las candidaturas recién anunciadas. "En un cuarto de siglo haciendo esto he podido aprender que no existe nada como una apuesta segura, así que la mañana de hoy es realmente hermosa", validó.



Del Toro también constató su felicidad a través de Twitter, donde junto a una foto de su más reciente película comentó: "Gracias a la Academia y a mis colegas por este momento de gozo en 25 años contando historias".



Thank You to the academy and my peers for this moment of joy in a 25 year journey as a storyteller. pic.twitter.com/vDOTfs0CiX — Guillermo del Toro (@RealGDT) January 23, 2018

Hace 11 años, el director mexicano desfiló por la alfombra roja de los premios Oscar con el peso de conocer cuántas estatuillas conseguiría su filme 'Pan's Labyrinth' (El laberinto del Fauno), nominado en seis categorías. Al final, conquistó tres: Mejor cinematografía, dirección artística y maquillaje.

Con 'The Shape of Water', Guillermo del Toro aspira a ganar directamente el Oscar al mejor director, la mejor película y el mejor guión original. El filme, que presenta la historia de amor entre una mujer sordomuda y una criatura que vive en el agua, comenzó su cosecha de premios en septiembre del año pasado, cuando ganó el León de Oro en el Festival de Venecia. Este año, entre muchos otros reconocimientos, le permitió al visionario de 53 años conseguir su primer Globo de Oro al mejor director.



