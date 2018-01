Guillermo del Toro gana Mejor Película en la entrega de premios de los productores de EEUU

Guillermo del Toro continúa arrasando en la temporada de premios a lo mejor del cine en 2017, esta vez fue reconocido con el galardón principal del Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA, por sus siglas en inglés), el Darryl F. Zanuck, como Mejor Película del año por 'The Shape of Water'.

El director mexicano y su socio J. Miles Dale se impusieron por encima de cintas como 'The Big Sick', 'Call me by your name', 'Dunkirk' 'Get Out!' 'I, Tonya', 'Lady Bird', 'The Post', 'Tres anuncios para un crimen' y ' Wonder Woman'. Del Toro no estuvo presente en la ceremonia, ya que se encuentra en Guadalajara, México, visitando a su padre enfermo.



Guillermo del Toro abre su casa de monstruos al público en Los Ángeles El mundo de horror de Guillermo del Toro existe en la casa llamada 'Bleak House'. Foto: Josh White/JWPictures.com | Univision 0 Compartir La exposición del cineasta mexicano está organizada en ocho secciones: Infancia e inocencia, Victoriana, Sala de la lluvia, Magia, alquimia y lo oculto, Película, cómics y cultura popular, Frankenstein y el horror, Freaks y monstruos y Muerte y el más allá. Foto: Josh White/ JWPictures.com | Univision 0 Compartir "Los monstruos no pretenden ser otra cosa. Los adoro, los humanos somos repulsivos. Vivimos en la ficción que hemos creado para separarnos por género, por raza", declaró del Toro. Foto: Josh White/ JWPictures.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en "'Bleak House' es lo mejor que he hecho. Es mi santuario. Me gustaría que la casa se abriera para otros artistas cuando ya no esté, para que se inspiren y escriban. No me gustaría que se subastaran los objetos", dijo el artista. Foto: Josh White/ JWPictures.com | Univision 0 Compartir En la sección Magia, alquimia y lo oculto destacan las figuras de Lovecraft y Edgar Allan Poe, dos escritores en los que del Toro ha encontrado inspiración para la creación de sus obras, personajes y escenarios. Foto: Josh White/ JWPictures.com | Univision 0 Compartir Frankenstein es un personaje que ha marcado a del Toro desde su juventud. El cineasta ve a la criatura como un homólogo de su propia labor como director. Foto: Josh White/ JWPictures.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Guillermo del Toro reivindicó su origen mexicano y aseguró que la muestra llega en un momento en el "los monstruos reales visten trajes elegantes". Foto: Josh White/ JWPictures.com | Univision 0 Compartir "'Bleak House' es lo mejor que he hecho. Es mi santuario. Me gustaría que la casa se abriera para otros artistas cuando ya no esté, para que se inspiren y escriban. No me gustaría que se subastaran los objetos", refirió. Foto: Josh White/ JWPictures.com | Univision 0 Compartir En la Sala de la lluvia, hay una ventana falsa rociada con gotas de agua de lluvia de resina y está ambientada por los sonidos de una tormenta todo el tiempo. Foto: Josh White/ JWPictures.com | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Los bosquejos y escritos del autor estarán expuestos como parte de sus objetos personales. Su amor por el séptimo arte es comparable con la que siente por los cómics. Foto: Josh White/ JWPictures.com | Univision 0 Compartir El arte visual de los cómics y la cultura popular también marcaron la carrera cineasta de del Toro y forman parte de su inspiración. Foto: Josh White/ JWPictures.com | Univision 0 Compartir



Dale recogió el trofeo y leyó un comunicado del director para, después, dar las gracias al sindicato por reconocer una obra con un estilo poco habitual: "Cuando tus protagonistas son una señora de la limpieza y un hombre anfibio, la historia es difícil de vender", escribió Del Toro. "Gracias por creer en la fantasía que nos hace ser todavía un poco niños y preserva la magia del cine."

El premio PGA sirve como termómetro de los Óscar, ya que la película ganadora en estos premios tradicionalmente ha terminado por llevarse la estatuilla dorada en los galardones de la Academia de Hollywood en 19 de las 27 ediciones celebradas. Sin embargo, en los últimos dos años los criterios han diferido, ya que el Zanuck fue a parar a ' La La Land' en 2017 y a ' La gran apuesta' en 2016, mientras que los académicos prefirieron ' Moonlight' y ' Spotlight', respectivamente.



publicidad

En los años anteriores ambos premios coincidieron con ' Birdman', ' 12 años de esclavitud', ' Argo', ' The Artist', ' Slumdog Millionaire' y ' No country for old men'.



La cultura mexicana fue premiada en los Globos de Oro Univision 0 Compartir



Este es el cuarto premio de importancia que ha ganado Del Toro con este filme, y se perfila cada vez más como el favorito a llevarse el Oscar al Mejor Director, con lo que igualaría a sus colegas y amigos Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu.

La noche de este 21 de enero tendrán lugar los Screen Actor's Guild Awards (SAGS, premios del sindicato de actores) para los cuales 'The Shape of Water' está nominada en dos categorías: Mejor Actriz Principal, para Sally Hawkins; y Mejor Actor de Soporte, para Richard Jenkins. Se espera que Del Toro reciba varias nominaciones al Oscar cuando se anuncien las candidaturas definitivas a dicho galardón, este próximo 23 de enero. Los premios de la Academia se entregarán el próximo 4 de marzo en Los Angeles, California.



Tal vez te pueda interesar: