Grettell Valdez, alejada del amor por todas estas razones (y ninguna es Horacio Pancheri)

Después de algunos intentos poco exitosos, Grettell Valdez aseguró que en este momento su prioridad no es tener una pareja, ya que no tiene ganas ni tiempo para ello, pues el poco del que dispone se lo dedica completamente a su hijo Santino de 9 años.

En exclusiva para Univisión Entretenimiento la actriz comentó: "Ahorita no me llama la atención eso (una relación de pareja), me enrollé en relaciones que no salieron bien y ahorita no quiero nada de eso, sola estoy mejor. Estoy feliz con la novela que estoy grabando y el tiempo libre me la vivo con mi hijo, que es a quien más amo".



Conoce a los apuestos exnovios de Grettell Valdez Grettell Valdez es una mujer que no tiene miedo a enamorarse, es por eso que se le han conocido varios amores y casi siempre suelen ser del medio del espectáculo, aquí hacemos un recuento de sus romances más sonados. Héctor Soberón fue un amor fugaz de Grettell, esto sucedió en el año 1999, la relación duró sólo unos meses. Héctor terminó su relación con Grettell para regresar a los brazos de Michelle Vieth, con quien más tarde se casaría. Grettell y Patricio Borghetti llegaron al altar en el año 2004 y estuvieron 6 años juntos, después se divorciaron, dejando a la actriz muy afectada, aunque esto le sirvió para crecer como mujer, según las mismas palabras de Valdez. Tuvieron un hijo en el año 2008 a quien bautizaron con el nombre de Santino. Grettell Valdez y Sebastián Zurita, aunque él es 11 años menor que la actriz, no importó para que vivieran su amor al máximo. Más tarde la actriz sanó su corazón, 2 años duró el romance entre ellos. Ambos fueron muy profesionales al trabajar juntos años después de su truene en la telenovela 'Las Amazonas', en donde jamás se habló de un regreso, ya que la actriz se encontraba enamorada de Horacio Pancheri. Grettell vivió un intenso romance con el argentino Horacio Pancheri, ellos iniciaron su noviazgo en diciembre del año 2014, era una de las parejas más sólidas del espectáculo. Anunciaron por todo lo alto su próxima boda, aunque no se realizó por el rompimiento de la pareja. Ahora Pancheri es novio de la actriz Paulina Goto y su relación con Grettell quedó en el pasado. El actor Juan Pablo Gil, también es su exnovio, ambos compartieron foro en 'Las Amazonas', y aunque no eran pareja dentro de la historia, la química se dio de inmediato, comenzando una hermosa relación. Pero después de casi 5 meses de romance terminaron por motivos de trabajo y por la falta de tiempo para estar juntos. Grettell estuvo sola unos meses, pero se dice que en la boda de Claudia Álvarez conoció al que sería su último novio, aunque la relación duró apenas 3 meses según la revista 'TVNotas'. Miguel es el nombre del exnovio de la actriz, aunque él siempre demostó un profundo amor hacia ella, pues se ha integrado a la perfección con los amigos de Grettell. Grettell y Miguel nos acostumbraron a verlos viajar por algunas partes de México, pues la pareja compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram. Tepoztlán y Acapulco fueron testigos de su fugaz romance. Miguel Mier es economista y profesor de la Maestría de Entretenimiento en Carnegie Mellon LA, y todos pensabamos que la pareja duraría mucho tiempo, pero según la revista 'TVNotas', él no le dedicaba la debida atención a Grettell y por eso decidió terminar con él. La publicación asegura que los dos se sentaron a hablar las cosas y ella decidió que la relación ya no seguía más, quedando en buenos términos. Grettell ha borrado todas las fotos de su Instagram y Twitter en las que aparecía con Miguel, pues al parecer no le gusta mantener imágenes con sus exnovios en redes sociales. Se rumora que además de no prestarle atención, Miguel dejó de ser romántico y detallista con Valdez, por lo que la relación se enfrió y lo inevitable sucedió. Grettell llevaba una excelente relación con los hijos de Mier, aunque en redes sociales nunca se vio que el empresario conviviera con el hijo de la actriz. "Quiero siempre bailar contigo hasta el amanecer @grettellv... y que nos vea el mundo. ¡¡¡Nuestro 1er 14/02 de muchos!!!", comentó Miguel en Instagram, quien ahora ya hizo su cuenta privada, dejando más que claro que no exponer su vida privada a los medios de comunicación. Por lo pronto Grettell no ha dado declaraciones de este fuerte rumor, aunque sabemos que sigue teniendo un único amor, su hijo Santino, con quien comparte decenas de imágenes en todas sus redes sociales. ¿Quién de los exnovios de la actriz te parece más atractivo?



La actriz agregó que para el amor hay que tener tiempo, del que ella carece por ahora ya que está lanzándose como empresaria, además de que tiene un hijo qué cuidar y a quién guiar, y una carrera que está en ascenso: "El amor te debe de sorprender. Si llega, bienvenido, pero no lo estoy buscando. Las relaciones que he tenido me han dejado cosas para crecer como persona".

Grettell estuvo involucrada con Horacio Pancheri (quién la terminó para empezar un noviazgo con Paulina Goto), y después con el joven actor Juan Pablo Gil, a quien conoció mientras grababa la novela ‘Las Amazonas’, pero cuya relación no prosperó.



