Mujer prevenida: te decimos cuál es empleo de Grettell Valdez (además de la actuación)

Además, la actriz confesó que admira el talento de Mayrín: "Me parece que es una actriz increíble, de hecho, me gusta el programa que tiene de comedia, 'Vecinos', lo veo siempre; me gusta, me hace reír, y creo que ella puede hacer de todo, tragedia comedia, drama, melodrama", reveló al diario 'Basta!'. Foto: Instagram | Univision

