"Mi vida no es un Big Brother": Paulina Goto blindará su relación con Horacio Pancheri

El día de Halloween de 2017 fue de verdadero terror para Paulina Goto y Horacio Pancheri, ese día la revista 'TVNotas' publicó una información que dejaba entrever una supuesta relación amorosa entre Pedro Damián y la actriz, al mismo tiempo que ella continuaba con el argentino.

A partir de ahí comenzaron a crecer los chismes que dejaron expuesta la relación de Horacio y Paulina, por lo que ambos decidieron tomar distancia de los medios y dejar su relación sólo para ellos y las redes sociales.



La cantante ha compartido imágenes un poco más atrevidas con sus seguidores de Instagram, lo que ha desatado debates entre los que están de acuerdo y los que no, pues consideran que esa no es la imagen que normalmente proyecta.

La cantante ha compartido imágenes un poco más atrevidas con sus seguidores de Instagram, lo que ha desatado debates entre los que están de acuerdo y los que no, pues consideran que esa no es la imagen que normalmente proyecta. Foto: Instagram @soypaulinagoto | Univision



En entrevista exclusiva para Univision Entretenimiento, Paulina Goto habla por primera vez del tema:



“Creo que hay que saber poner límites y yo siempre he sido muy abierta y muy honesta de lo que vivo, me gusta compartir cosas, pero hay un límite, mi vida no es un Big Brother”



“ Hay cosas de mi relación que prefiero dejar privadas, hubo cosas que se salieron de control y hay veces que uno se esfuerza mucho trabajando para que luego por cualquier cosa haya un escándalo. Se que no cambiaremos las cosas de la noche a la mañana, pero estamos en el intento", señaló.

Por su parte, Horacio Pancheri ha respondido furioso a los chismes y decidió tomar distancia de la prensa. El actor ha dicho:



“Ya me cansé que se hable de mí con tantas mentiras, por eso le pido a la prensa que hable de mi trabajo. He sido demasiado tolerante y creo que he permitido que digan muchas cosas de mí, pero no es nada profesional que inventen historias”.