Geraldine Bazán se dice una mujer más fuerte tras su separación con Gabriel Soto

Geraldine Bazán habló en exclusiva con Hola TV sobre cómo se siente tras su separación con Gabriel Soto, quien es su esposo desde febrero de 2016, pues más allá de sentirse deprimida, tomó fuerza: “Lo único que no tiene solución en la vida es la muerte y, pues, así es. Yo creo hay de dos: o te tiras a morir o definitivamente te hacen más fuerte y, a mí, definitivamente las cosas no tan positivas me dan aprendizaje y muchísima más fuerza para lo que venga”.

La actriz de 34 años se encuentra positiva ante la situación que atraviesa con su aún esposo y aunque ha sido cautelosa al hablar, por sus hijas Elissa Marie y Alexa Miranda, aseguró que es por ellas que seguirá luchando: “Al final tengo dos grandes motivaciones en la vida y yo misma también”.



Geraldine se dijo lista para continuar con su vida ya que actualmente está grabando la novela que llevará por nombre ‘El Despacho’ donde compartirá proyecto con Julián Gil, Ana Brenda Contreras, entre otros: “Soy una mujer satisfecha consigo misma, con muchos sueños por cumplir y con una gran fortuna de estar viva y sobre todo con mucha salud para poder seguir”.

Geraldine pasó el fin de semana con sus dos pequeñas y amigas en Cancún, al sur de México donde confesó en entrevista que terminará el año 2017 conociéndose más: “Este año soy una mujer mucho más fuerte que el año anterior”.